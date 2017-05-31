回應陳博志 龔明鑫：不應僅以提升生活品質看待軌道建設

2017-05-31 22:22

〔記者陳梅英／台北報導〕前經建會主委、現任總統府資政陳博志批前瞻基礎建設高達4200億元的軌道建設並非最迫切，一定要緩下來，國發會副主委龔明鑫親上火線回應，軌道建設與Uber、無人車這類先進科技是相輔相成，邁向綠色運輸系統本是世界潮流，外界不應僅以「提升生活品質」來看軌道建設，更重要的是軌道建設活絡週邊發展，促進地方經濟轉型，建構產業能量。

陳博志日前接受媒體訪問時指出Uber、人工智慧、無人車都已經在發展，官員還緬懷一百多年前的技術，這樣真的不夠前瞻，應暫緩軌道建設，並建議行政院應仔細評估軌道建設的目的與效益；他認為，對資源有限的台灣來說，現階段唯有提升台灣產業競爭力，才能解決低薪的問題，而這些遠比改善生活環境的軌道建設重要多了。

國發會稍晚則發出回應稿指出，邁向綠色運輸系統本是世界潮流，台灣未來應該朝中運量、輕軌，乃至於公車捷運系統，並以「軌道運輸為主、公路運輸為輔」。

國發會指出，軌道建設應該要形成完整的運輸路網，才能發揮效益，促進區域經濟發展，縮短城鄉間之差距，所以很難就片段的路線的財務效果，論斷其整體效益。譬如東部與南迴鐵路之雙軌化電氣化，是建構完整的環島路網所必要的，完成後才能增加班次、減少時間，徹底解決東部一票難求的困境，也帶動東部地區觀光產業發展。

國發會指出，台灣過去長期軌道建設集中在雙北，未來普及到百萬人口以上城市是必然的趨勢，惟這些地區運量不足，需因地制宜，採用輕軌或公車。何況運輸科技的發展超乎一般人的想像，未來輕軌可能是軌路雙棲（Dual mode），既可走軌道亦可走平面，輕軌跟公車不必然互斥。

國發會說，本次前瞻計畫，所提列捷運或輕軌建設都是集中在人口較密集和公共運輸較為發達的六都和都市化地區為主。

另軌道建設具公共服務公益性，也具有促進流通，結合人流、錢流的優勢，可進一步增加稅收，且軌道建設具有帶動地方都市發展、促進地方經濟轉型等效益。

因此，未來地方政府提報計畫時，會被要求審慎評估後提出完整計畫，明確提出如何培養或提升運量，及規劃接駁轉乘等配套措施，並承諾一定要逐年落實相關配套作為，以期達到損益平衡，避免財務效益過於樂觀而失準造成未來營運困難之現象。