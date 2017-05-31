黨內要求部會下鄉說明前瞻 蔡英文：全力配合

2017-05-31 19:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中執會，邀請國發會副主委曾旭正專案報告「前瞻基礎建設計畫之城鄉建設」。民進黨發言人吳沛憶轉述，總統暨民進黨主席蔡英文表示，面對在野黨的批評，作為執政者，更要積極站出來大聲的辯護，她拜託行政院帶領各部會、地方政府，大家一起站出來，為前瞻計畫辯護。

吳沛憶轉述，蔡英文指出，城鄉建設計畫總計一千三百億，是採競爭型計畫，換句話說，就是要看各地方政府是不是可以拿出好的計畫。不過她相信將來在城鄉建設的部分，會考慮到區域的平衡發展，讓每個縣市的建設都有往下一階段移動的可能性，所以鼓勵各縣市盡量把他們已經考慮完成、成熟的計畫，拿出來在城鄉計畫做比較平衡的考量。

蔡總統說，行政院跟各縣市再一次檢查，看看有沒有漏掉的或應該替縣市來考慮的建設計畫，能夠在前瞻計畫裡強化，如果前瞻計畫裡面有不足的話，再看看年度預算裡面是不是能夠有空間。

「面對在野黨的批評，我們作為執政者，更要積極站出來大聲的辯護」。蔡英文說，拜託行政院帶領各部會，還有地方政府，大家一起站出來，為這個前瞻計畫來辯護，說明在台灣經濟發展的這個階段，它將扮演非常重要的角色。「各縣市的首長，你們真的要站出來，和行政院共同合作，把前瞻計畫的重要性說明清楚」。

據轉述，中常委陳明文在會中建議，部會首長應該利用立法院休會時，下鄉去跟民眾說明前瞻建設，多位常委、執委都提到，行政院應該多到地方說明前瞻計畫。對此蔡英文回應「部長不能到的話，次長也要到，請部會盡力配合」。