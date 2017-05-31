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吳敦義高雄謝票 陳宜民當面表態欲選市長

國民黨不分區立委陳宜民（左2），今首度當著下屆黨主席吳敦義（左3）面前，表態欲競逐下屆高雄市長（記者王榮祥攝）

2017-05-31  18:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨不分區立委陳宜民，今首度當著下屆黨主席吳敦義面前、表態欲代表國民黨競逐高雄市長﹔陳宜民強調，如果透過黨初選機制選出更理想的人選，他也會支持，率先表態、是希望有更多人站出來為高雄鄉親服務，讓外界看看國民黨有好人才。

坐在一旁的吳敦義認真聆聽陳宜民說明，但並沒對此做任何回應，這也算國民黨主席選舉過後，第一位向準黨主席表達欲參選高雄市長的黨籍立委。

陳宜民今年60歲，國立陽明大學醫學士、美國哈佛大學公共衛生學院科學博士，曾任國立陽明大學國際長、高雄醫學大學學術副校長，去年二月首度擔任國民黨不分區立委。

他先前曾在多個場合公開表述有意競逐高雄市長的意願，也透露過母親反對的立場，今天則首次在準黨主席面前再次表態，只是陳媽媽目前還是反對，陳宜民說會再努力溝通。

吳敦義今天下午至高雄玉皇宮參拜，同時感謝廟方與在地黨員的支持，讓他順利勝選黨主席，立委陳宜民、前立委張顯耀隨同，在吳敦義與支持者座談期間，陳宜民表述自己參選想法。

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