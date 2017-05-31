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遭指人謀不臧 賀陳旦：父母官不應有人身攻擊言語

2017-05-31  19:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長賀陳旦，今日遭花蓮縣長傅崐萁指控東部連一條安全回家的路都沒有，卻花大筆錢在西部建設輕軌，且都是由賀陳旦則擔任過董事長與總經理職務的鼎漢顧問公司負責規劃，質疑有人謀不臧、利益輸送。賀陳旦說，他84年就已離開鼎漢，不論從個人職業生涯、工作上該有的倫理來看，都不認為鼎漢公司業務上的拓展跟他有任何關聯；希望提出這種說法的人要檢點自己說話內容，衡量說這句話有沒有依據，且這種人身攻擊的言語，不要隨意出自於一個父母官身上。

賀陳旦說，鼎漢的確是他20多年前曾經工作過的公司，也是青春時期的好朋友，不過從民國84年就已離開鼎漢到台北市政府交通局，在鼎漢工作時間不到3年。他也不認為有協助鼎漢在業務上拓展的義務，且在交通局、台北捷運公司，還有短短的交通部1年多的工作時間，都必須跟鼎漢公司明確表達以法律上界定雙方絕不可以有所來往。

因此，賀陳旦強調，不是前瞻基礎建設計畫的項目，有哪些工作項目跟鼎漢有關就可以說是跟他本人有關聯，這未免是完全沒有根據的指控。且也不可能所有輕軌系統都是由鼎漢負責規劃，賀陳旦表示：「隨意惡性指責別人要付法律責任，請傅縣長先去問問新北市三環三線是什麼系統、技術，及由誰做的決定吧！」

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  • 遭傅崐萁指建輕軌有人謀不臧情況，賀陳旦說，父母官不應有人身攻擊言語。（記者鄭瑋奇攝）

    遭傅崐萁指建輕軌有人謀不臧情況，賀陳旦說，父母官不應有人身攻擊言語。（記者鄭瑋奇攝）

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