傅崐萁批蘇花改二期 綠正妹發言人：他是記憶不清楚嗎？

2017-05-31 19:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁今天質疑，蘇花改到底要不要做二期？對此，民進黨發言人吳沛憶轉述，行政院副院長林錫耀今天在民進黨中執會上表示，蘇花改的工程皆如期進行，絕對沒有延宕，他反批傅崐萁混淆視聽，空穴來風，令人遺憾。

民進黨發言人吳沛憶也說，蘇花改只有第一、第二、第三階段的「完工時間」，目前都按照計劃完成，蘇花改並沒有「二期」，一個地方政府的首長，難道不清楚自己地方的工程名稱？

台9線蘇花公路112.6K處九宮里路段因邊坡坍方中斷，讓端午連假到花蓮旅遊的民眾被迫環島或半環島才能返家，花蓮縣長傅崐萁更質疑交通部「蘇花改二期工程」何時要做？

民進黨發言人吳沛憶表示，「蘇花改二期」這個工程計畫名稱從來沒有出現在行政院所編定的計畫裡，不知道傅縣長他是記憶不清楚了，還是故意混淆視聽？蘇花改只有第一、第二、第三階段的「完工時間」，目前都按照計劃完成，蘇花改並沒有「二期」，當然也沒有傅崐萁說的延宕問題。

吳沛憶質疑，在公共交通意外發生的時候，地方首長第一個想到的竟然是進行政治口水與抹黑，令人感到非常遺憾。

此外，有關東部地區的建設與發展，吳沛憶強調，這一直是蔡總統及新政府非常重視的部分，特別是在花東地區的花東鐵路雙軌化，新政府編列了四百一十億元的預算，這項預算中的兩百一十億其實就是編列在前瞻基礎建設計畫裡面，希望前瞻基礎建設計畫的預算可以趕快通過，讓東部民眾有一條安全回家的路。

民進黨發言人張志豪也酸，地方首長應該要請轄內警局及各系統加強交通宣導並加以疏導作為，結果傅崐萁卻忙著選台北市長、在台北四處送西瓜、在臉書發即時批評蔡英文政府。「當蕭美琴和大家忙著協調船班、列車解決交通問題時，傅崐萁你在忙什麼？」

張志豪也分享了蕭美琴在2012年11月馬政府時代，要求行政院重視花蓮海路發展的問政影片表示，「傅縣長，批評前請多做功課，事實勝於雄辯！」