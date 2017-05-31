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海基、海協溝通不易 田弘茂：仍需找適當時機

2017-05-31  16:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕海基會董事長田弘茂下午在桃園市中壢區，主持「大陸台商端午節座談聯誼活動」時坦言，「兩岸和平發展的這條路是明確的」，雖然當前政治的氛圍下，海基會與海協會確實不容易溝通，但仍需要尋找適當的時機點，讓雙方能坐下來談。

田弘茂說，台商聯誼活動是年度盛會，慰勞台商在海外打拚的辛苦外，更要聽取台商領導的意見，加強台商與政府之間的溝通與聯繫，共同設法解決台商遭遇的難題。

田弘茂強調，海基會是政府授權的民間機構，處理兩岸事務相對於政府機關是有彈性的，台商們反映兩岸交流的問題，海基會能解決就立即處理，涉及政府機關的部分，也會積極協調、加強交流，與台商們共同推動兩岸的各項交流活動。

對於總統蔡英文提出「新情勢、新問卷、新模式」，田弘茂說，蔡英文非常關心兩岸能繼續維持和平穩定的關係，她宣示要依據中華民國憲法與政治條文來處理兩岸事務，一年來從未改變，「三新」就是希望兩岸能共同合作、打開僵局。

「但當前政治的氛圍下，海基會與海協會確實不容易溝通」，田弘茂說，海基會仍需要尋找適當的時機點，讓雙方能坐下來談，也會努力釋放善意，期待良性互動。

田弘茂指出，兩岸和平發展的這條路是明確的，此時所面臨的種種問題，需要兩岸共同努力來化解對立，共謀思考如何恢復兩岸之間的對話與溝通，繼續為兩岸人民謀取最大的福祉。

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  • 海基會董事長田弘茂坦言，當前政治的氛圍下，海基會與海協會確實不容易溝通。（記者周敏鴻攝）

    海基會董事長田弘茂坦言，當前政治的氛圍下，海基會與海協會確實不容易溝通。（記者周敏鴻攝）

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