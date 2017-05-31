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陸委會密函國台辦遭冷回？ 張小月：完全沒有！

外傳陸委會曾發密函給國台辦還遭冷回，陸委會主委張小月嚴正否認，強調跟中國政府要溝通、對話，政府立場清楚，「一定要面對面」。（記者周敏鴻攝）

2017-05-31  16:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕陸委會主委張小月下午前往桃園市中壢區參加「大陸台商端午節座談聯誼活動」時，對於陸委會是否曾發密函給國台辦，還遭冷回？張小月嚴正否認，「完全沒有！」她說，政府立場清楚，主張跟中國政府要溝通、對話，「一定要面對面」。

對於「李明哲」案，張小月說，下一階段如何協助李太太、讓李明哲安全回來，是陸委會重要工作，其中家屬探視非常重要，陸委會也將積極爭取。至於技術面的台胞證問題，將建議家屬請律師，進入法律面程序來處理。

張小月說，陸委會一直站在服務的立場，希望多了解台商的需要，提供更好的服務，之前已陸續舉辦過5場小型台商座談，就是希望知道台商的需求。台商反映，在中國的經營面對新情勢，很多台商為此希望返回台灣，且非常關心稅的問題，所以陸委會也積極製作摺頁宣導品等，希望讓台商盡快了解相關問題的解決方式。

另外，外界質疑大咖台商並未參加聯誼活動，是否面臨中國施壓？張小月並未正面回答，她說，經濟歸經濟、政治歸政治，政府的立場是希望協助台商，台商也表達想回台商的立場，才會舉辦聯誼活動儘量提供協助。

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