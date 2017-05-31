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阿航要求我人員戴中國胸針 外交部嚴正抗議

阿聯酋被爆料，要求台籍組員必須移除原先配戴的中華民國國旗，改配戴中國國旗。（歐新社）

2017-05-31  15:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕阿聯酋航空遭爆料要求台灣機組員拿下我國國旗胸針，改別中國五星旗。外交部今天表示，已於第一時間向阿聯酋航空抗議，也約見阿聯酋航空在台人員，表達我政府最嚴重的不滿與抗議。

阿聯酋航空昨晚遭網友爆料，因中國要求該公司遵照「一中原則」，該公司故以內部電郵告知所有台籍機組員，必須卸下我國國旗胸針，改配五星旗胸針服勤。外交部今天下午回應此案表示，外交部在獲悉後，立即訓令我駐杜拜辦事處於第一時間向該公司抗議。抗議數小時後，該公司發布電郵改口致歉，並稱先前的要求「不正確也不合宜」，但仍請我國籍機組員暫勿配戴任何國旗徽章，其中包括我國國旗。駐處並掌握阿航目前不會要求我人員配戴中國胸針。

外交部說明，我駐處向阿聯酋航空總部抗議時，該公司聲稱「首次聽聞」，並將於今天上午回復。我駐杜拜辦事處處長楊司恭今日並親赴阿聯酋航空總部交涉，表達我嚴正立場，指出我方無法接受相關要求，並請該公司務必正視並慎重處理。外交部在台北也已經約見阿航在台辦公室人員，瞭解本案經過，並表達我政府「最嚴重的不滿與抗議」。

外交部強調，中國大陸在國際場域打壓我方不遺餘力，外交部將盡最大努力維護國家尊嚴，並維護國民權益的前提下，廣結人脈、促進經貿利益，並將繼續強化台阿雙邊實質交流與合作關係。

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