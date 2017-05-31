賀陳旦：「蘇花改二期」不要流於喊話

2017-05-31 15:19

［記者謝武雄／桃園報導］蘇花公路遭落石斷路，造成端節大塞車，花蓮縣長傅崑萁對中央喊話，要求早日進行蘇花改二期工程；交通部長賀陳旦今天在桃園受訪時表示，蘇花公路有地質、迎風面等問題，因此，在規劃設計上要更重視安全，蘇花改是經過多年時間才決定的案子，如果要推二期工程，就要拿出更完整的數據，深入了解規劃，不宜用喊話的方式解決，也希望地方政府不要只會指責別人沒有做這些事情。

賀陳旦視察桃園市虎頭山風景特定區時，接受媒體訪問有關蘇花公路落石斷路，遭傅崐萁抨擊交通部處理不好，要求中央應該要規劃蘇花改二期工程；賀陳旦說，擴增「蘇花改善工程」提議要從長計議，因為蘇花公路有地質、迎風面問題，潛藏落石等不安全事情發生的危機，同時在路段彎曲下，交通也比較容易受到影響。

話鋒一轉，賀陳旦說，對於各項建設要以務實的態度面對，希望拿出數字，針對工程安全進行檢討，而不是以「喊話方式」，把不存在的「第二期工程」拿出來要求做出承諾，目前的蘇花改已經過多年的研究、規劃，專家也參與討論才定案。

賀陳旦表示，前瞻基礎建設沒有忽略東部地區，包括鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化，都是幾百億元的投資，花蓮也投入許多數位建設經費，改善城鄉差距，政府對「花蓮的建設絕對沒有怠慢」。

對於外界批評啟動海上輸運動作太慢，賀陳旦也喊冤，他說，依照「東部發展條例」規範，必須鐵、公路系統中斷10天才啟動，交通部已經提前啟動。

對於外界批評，交通部不重視蘇花公路落石問題，賀陳旦說，事發後，兩位次長都到現場，不能說，一定要什麼人到場，才代表對這件事情重視，救災緩慢的原因是因為落石不斷。