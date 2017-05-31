國民黨中常會停開 反洪派中常委「簽到」表態

儘管國民黨主席洪秀柱宣布停開中常會，但仍有不少藍營反洪派自行「簽到」，宣示要求開會立場。（記者施曉光攝）

2017-05-31 14:47

〔記者施曉光／台北報導〕由於22位反洪派中常委擬在今日中常會連署提案，要求延後中央委員選舉投票日期，國民黨主席洪秀柱拒絕配合，昨晚臨時通知今日停開中常會，這些中常委下午2點在平常召開中常會的國民黨中山廳集結，並自行在簽到簿上「簽到」，表達他們要求開會的立場。

不過，由於洪秀柱並未到場主持會議，各黨務主管也未列席，因此這些中常委只能在現場發表一份「22位中央常務委員共同聲明」，痛批黨中央作法不僅不尊重個人職權，更是非常不尊重中常會與中常委。

聲明中指出，上週中常會已經議決本週常會照常召開，按照議事規則，即使要停開，也必須經中常會同意，中常委有絕對的合法性召開中常會。

聲明還指出，這次國民黨中央委員與中常委選舉時程，明顯違反國民黨黨章與中央委員選舉辦法，影響所有黨員與黨代表的權益甚巨，嚴重的話還會影響選舉效力，黨中央必須面對問題，按照規定召開中常會並立即修正缺失。

國民黨中常委呂學樟指出，依照以往歷史經驗，國民黨中常會沒有停開的例子，就算主席出國，仍有人代理，這是國民黨的歷史傳承，但很遺憾的是，他在今天上午九點才收到行管會通知中常會停開，他呼籲洪秀柱既然當一天和尚，就要撞一天的鐘，履行義務，就算沒空，也應該找代理主席主持會議。

他並指出，20多位中常會下午曾拜會國民黨副主席林政則。請他出面代理主持中常會，但被林政則以洪秀柱有所指示為由婉拒。