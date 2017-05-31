外籍生實習延至2年 國發會：將總量管制、嚴審資格

2017-05-31 14:30

〔記者陳梅英／台北報導〕《外國專業人才延攬及僱用法》草案，擬開放延長外籍生來台實習年限，引發立委林淑芬批國發會趁機夾帶開放低薪白領外勞的條款，帶頭開放「假實習、真工作」，對此，國發會回應表示，為避免外界疑慮，條文中將設立嚴格資格條件，並且進行總量管制，目前規劃畢業後實習每年不超過500人等，不至於產生外界擔心之情事。

國發會指出，目前我國對外籍學生來臺實習已有相關機制，包括經濟部、金管會、教育部及法務部分別就國外在學外國籍學生實習訂有實習要點，實習期間最長6個月，期滿後有繼續實習之需要者，得申請展延一次（6個月），惟須出境；若是外籍畢業生，則僅有法務部就外籍畢業生得至律師事務所實習之規定。

以105年外籍學生來臺實習人數統計，經濟部核准至國內企業及法人實習人數為458人，若加計其他教育、金融及法務單位之實習總人數則為708人。

惟近年各外國商會代表、國內企業及外籍人士於政府相關座談會或協商會議經常反映，目前我國尚無針對外籍畢業生之實習簽證，不利吸引外籍年輕人才來臺，而我國目前主要推動之創新創業、亞洲.矽谷以及新南向政策等重大產業政策，都需要大量外籍年輕人投入。

為回應業界用人及國家產業發展需求，國發會參考歐美及鄰近國家，將延攬人才之對象目標範圍向下延伸至外籍畢業生，採取從「實習」到「就業」一條龍之快速及有效率吸引人才之做法，讓更多有意願來臺灣工作的外籍社會新鮮人能夠在進入僱傭關係前，能有一段實習期間來熟悉工作及臺灣社會文化，提高留臺工作意願，於《外國專業人才延攬及僱用法》草案第20條規劃鬆綁外國籍在學及畢業2年內之學生來臺實習機制。

國發會表示，為避免國人疑慮，條文也於外籍新鮮人申請來臺實習簽證的各階段，設立嚴格的資格條件及查核項目：包括申請資格，限教育部名冊國外大學在學及畢業2年內畢業生（目前規劃為全球排名前500大學院校）；實習範疇侷限專門性及技術性範疇（非技術性及傳統勞動不可）。

實習期間，一般實習生6+6個月；科學、科技、工程及數學等專業（STEM）領域最長2年；並由中央目的事業主管機關及國發會，每年檢討及公告人數限額。（目前規劃畢業後實習每年不超過500人）；在審核程序上，實習單位與學生共同研提實習計畫，包括實習津貼、實習內容、居住安排等送審，並定期檢討。

國發會指出，法案針對外籍學生來臺實習機制的規劃，限制實習者資格條件、實習內容、實習計畫、實習津貼，且訂有每年開放限額等，不會有「假實習真工作」的疑慮。