急難時你做了什麼？ 傅崐萁挨批「只會跑台北」

花蓮縣長傅崐萁批中央神隱。（資料圖 記者沈佩瑤攝）

2017-05-31 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕蘇花公路因大雨坍方中斷，花蓮縣長傅崐萁砲轟中央，質疑蔡英文總統與交通部長賀陳旦神隱。行政院發言人徐國勇認為不要將天災無限上綱，不必有事就說中央沒有出來講話。而今日民進黨發言人張志豪在臉書上批傅崐萁：「重大緊急危難時您為縣民及民眾做了什麼？」、「只看到您三天兩頭往台北跑。」

民進黨發言人陳志豪今（31）日在臉書發文，質疑傅崐萁：「請問這種重大緊急危難的同時，您為縣民及民眾做了什麼?」，張志豪認為縣長在急難發生的第一時間有許多工作，例如號令縣府團隊投入行政力量，請轄內警局及各系統加強交通宣導並加以疏導作為，或是和所有花蓮公職民代站在一起，設法尋求民間及政府積極投入並協助所有可能的疏運作為。而不是把地方記者第一時間找來，與妻子一起「受訪」操作政治議題。

陳志豪更質疑傅崐萁於災難當下的實質作為；「立委蕭美琴以及許多花蓮公職人員第一時間努力想辦法解決問題時，傅崑萁在哪裡？」、「只看到您三天兩頭往台北跑」、「蕭美琴委員幫忙花蓮農民想方法行銷賣西瓜，傅崑萁忙著在台北做人情送西瓜，逢人開口就說自己是台北人，拚命跑『市長行程』。」

民進黨發言人張志豪質疑傅崐萁，急難當下到底做了什麼。（翻攝自民進黨發言人 張志豪臉書）

民進黨發言人張志豪於臉書發文質疑傅崐萁。（翻攝自民進黨發言人 張志豪臉書）