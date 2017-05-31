副總統有期許 盼海外年輕人為台美合作努力

2017-05-31 14:04

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁今天在接見「2017年全美臺美菁英協會訪問團」時，對海外年輕人在國際社會發光發熱，增加國際社會對臺灣的支持，表達誠摯肯定與感謝之意，他除鼓勵與會者積極提出建言，也期盼他們能夠與政府共同為促進台美的交流與合作而努力。

這項接見並未對外開放，總統府表示，陳建仁致詞表示，「台美公民協會」（Taiwanese American Citizens League）及「台美菁英協會」（Taiwanese American Professionals）長期以來協助台美人相互認識、共享資源，並鼓勵年輕人投入公共服務，籌辦各類活動，增進美國對台灣的認識，使美國人民對台灣留下正面印象。

談及台灣目前的處境，副總統指出，國內正面臨許多挑戰，經濟亟需新的動能，且人民薪資成長停滯。為了改善狀況，我們需要創新，並引進更多的人才與投資。在國際參與方面，臺灣則不時被拒於門外，例如「世界衛生組織」（WHO）等重要的國際組織與活動，這對台灣的疾病防治及人民的健康維護，都造成很大的影響。

副總統表示，儘管台灣面臨眾多挑戰，但是政府在努力改善問題的同時，也看到許多希望，「台美菁英協會」即為一例。協會中的年輕朋友們，有才華、具熱情，在商界、學界、醫界及政界等各個領域貢獻專長，他們優秀的表現，有助於增加國際社會對台灣的支持。

副總統認為，當年輕一代的台灣人在世界上發光發熱時，代表著台灣也在世界上發光發熱。政府目前正積極改善經商環境、鬆綁投資相關法規，並鼓勵企業提供更優質的工作機會，就是希望能夠吸引優秀的海外年輕人回台工作。