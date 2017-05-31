顏寬恒轟前瞻不前瞻 蔡其昌幕僚批「轉彎」

2017-05-31 14:00

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨立委顏寬恒發出聲明表示，民進黨和台中市長林佳龍利用其善意的水患治理連署，無限擴張說是支持前瞻計畫，讓不知情的人誤以為國民黨黨團立委「在地方說一套，在中央做一套」，手段非常不厚道；立法院副院長蔡其昌幕僚蔡克斯則再回應表示，連署內容文字一清二楚，呼籲顏「不要自己打臉自己後，還要學新主席的轉彎招式」。

顏寬恒今天說，其支持水利局的水患治理計畫，南山截水溝治理計畫是從其父親開始爭取且多年評估的治水工程，不僅早有規劃，也是政府在一般預算內就必須做的，台中市長林佳龍當初請其連署支持治水，他長期支持治理水患才連署並要求儘速進行，其他草率建設則為其所詬病，但民進黨及林佳龍現在用很野蠻的操作方式把這張善意的連署無限擴張，運用網軍試圖影響不知情的民眾，說寬恒及黨團委員是「地方說一套，中央做一套」，這種手段非常不厚道，更看出民進黨和林佳龍市長的卑劣之處。

顏寬恒嚴正聲明指出，反對民進黨把原本要做的地方重大建設用特別舉債的方式，夾帶含混他們想要的、卻不是民眾未來最需要的事情，這是種無謂的浪費，前瞻計畫的規劃過程倉促草率，在立法院的審查過程也完全不給討論，更沒有協商空間，這種計畫還要完全舉債，如此鴨霸行徑沒有人看得下去。對於顏阿寬製作的「前瞻不前瞻」影片完全認同，希望行政部門也能看一看，重新檢討、廣泛討論，做人民未來真正需要的。

立法院副院長蔡其昌辦公室幕僚看到顏寬恒的聲明後，則戲稱顏寬恒委員最新聲明一再強調支持加碼南山截水溝，並非支持前瞻基礎建設，但顏委員本人簽名市府連署的文件上，「支持爭取納入行政院前瞻基礎建設」連署內容文字一清二楚，難道是全國人民眼睛都花了嗎？「不要自己打臉自己後，還要學新主席的轉彎招式」。

還以列舉方式大加諷刺指出，1、顏委員是否承認是自己親筆簽名？2、顏委員是否支持海線雙軌高架化？3、顏委員是否支持大慶烏日段高架？4、以上皆是，但還是反對前瞻預算。