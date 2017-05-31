被婦聯會打臉？陳其邁：內政部關門算了

陳其邁表示，婦聯會對內政部所有對勞軍捐去向的要求、處分都置之不理，若內政部真無法處理婦聯會、被看破手腳，「內政部關門算了」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-31 13:44

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委陳其邁於質詢時撂重話，表示中華民國婦女聯合會對內政部所有對勞軍捐去向的要求、處分都置之不理，其5月19日的強硬回函更宛如打臉內政部，若內政部真無法處理婦聯會、被看破手腳，「內政部關門算了」。

內政部多次去函要求交代勞軍捐去向，婦聯會於5月19日的第14次回文中，再度以「年代久遠，無法提供」為由拒絕，且強調內政部若繼續「捨法律就政治」種種舉措，恐不免「監察機關之糾彈」，強硬回應內政部近期之舉措。

為此，陳其邁再度於立法院內政委員會質詢內政部政務次長花敬群，並強調從去年2月新國會產生至今，內政部處理婦聯會已有一年多。

陳其邁說，婦聯會的回函就事實面、法規面都立場強烈，直接打臉內政部，婦聯會就內政部的所有要求、行政處分都置之不理甚至提起行政訴訟，若內政部無法處理婦聯會，讓其運作符合更民主且公開透明，真的就是被看破手腳，那「內政部關門算了！」

陳其邁表示，婦聯會恐變成指標性個案，政府過去長期包庇縱容婦聯會，使其壯大、坐大，甚至視內政部於無物，無視其要求改善，若他身為內政部長，將不知情何以堪，內政部應釐清法理，該訴訟、處分就去做，並要求其運作符合「人民團體法」的民主原則。

陳其邁說，婦聯會財務不透明，依現行「人團法」就已有罰則，可進行撤銷、停止業務等處分，希望未來不是只有撤換婦聯會負責人，也應撤換所有常務委員，婦聯會一直挑戰內政部底線，內政部早該硬起來，不要因為婦聯會一直被打臉，這次應做好相關準備。

花敬群表示，認同陳其邁關於婦聯會財務不透明、運作不符民主原則之相關說法，並強調內政部該做的都一定會做到。