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要求延選中央委員 藍中常委：不處理就提假處分

2017-05-31  13:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央早已公告七月八日舉行中央委員選舉投票，但投票選舉中央委員的第二十全黨代表預定八月二十日召開全代會才算正式上任，這種不合理的現象在端午節連續假期中引起二十多位中常委質疑，揚言如果黨中央再不開會處理，不排除到法院針對選舉公告提出凍結的假處分要求，這些中常委今日下午還到黨中央踢館要求開會，表達嚴正立場。

原本黨主席當選人吳敦義與現任黨主席洪秀柱達成彈性處理，提前交接的共識，吳陣營交接小組成員認為全代會應提前至七月初舉行，中央委員選舉如期舉行，由七月初就任的二十全黨代表投票，具有正當性。

但中常委李德維認為，依黨章規定，召開全代會必須二個月前公告，因此沒有提早到七月初的可能性，同時根據「中央委員選舉辦法」規定，中央委員選舉候選人名單應由全代會的大會主席團公告，因此原已公告七月八日投票的中央委員選舉，明顯違反辦法規定，主張必須重新公告延後於全代會召開後舉行投票。

據了解，李德維等十多位中常委為此在端午節連續假期中，面見吳敦義溝通此事，吳敦義未多表示意見，而擔任吳敦義黨權交接小組成員的中常委姚江臨，目前也已完全支持李德維的主張，認為中央委員選舉應該延後至全代會之後，至於全代會是否如期八月二十日舉行，或頂多提前至八月初舉行，吳陣營沒有什麼意見。

根據國民黨中央所公告的選舉期程規劃，六月十四日要辦理「公布提名中央委員候選人名單」，由於該黨「中央委員選舉辦法」規定，「本黨主席」可以提名二百一十個候選人，黨中央停開中常會，不處理李德維等中常委要求延後選舉的提案，被黨內解讀洪秀柱是要強渡關山，逕行公布提名名單，因此李德維等中常委已揚言，如果黨中央再不處理延後選舉案，一定會到法院提告並要求假處分。

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  • 要求延選中央委員，國民黨中常委李德維主張必須重新公告延後於全代會召開後舉行投票。（資料照，記者陳志曲攝）

    要求延選中央委員，國民黨中常委李德維主張必須重新公告延後於全代會召開後舉行投票。（資料照，記者陳志曲攝）

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