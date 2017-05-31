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一例一休議員逼表態 雲林縣長這麼說

2017-05-31  13:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕一例一休政策推動後，地方民怨不斷，目前已有南投及彰化縣長表態，將不執行或無限期輔導，今天雲林縣議員也在議會逼縣長李進勇對一例一休議題表態；李進勇口風很緊，只強調「希望促進中央修法，延長輔導時間。」

縣府勞工處長林慧如表示，雲林縣有2萬5000餘家企業，但企業中有設工會的只有21家；雲林勞資對一例一休政策都不滿意，勞工處調查發現，勞工不滿意逾調查6成，企業主更有9成以上不滿意，也有58%的勞工想加班但未能如願；縣長秘書在走地方行程時調查也發現，35%勞工薪資減少。

縣議員林建鴻表示，政府實施一例一休後，打零工的勞工工作機會大減，以六輕為例，以前週六、日可以加班打工，現在六輕週六、日都不讓加班；他並表示，有工會的企業佔所有公司行號不到千分之一，但中央只聽工會的聲音，都沒聽到基層勞工的需求。

縣議員李明哲表示，一例一休上路後，資方覺得政府管太多，勞工額外的加班加不到，勞資信任關係被破壞，勞資雙方的共同聲音是「受不了」，這是個雙輸的政策，希望雲林的大家長能對一例一休政策表態，讓中央到地方的聲音。

李進勇表示，一例一休是全國一致性問題，他希望「促進中央修法」、「延長輔導時間到制度有定案」為止。

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  • 雲林縣議員在一例一休議題上逼雲林縣長李進勇表態。（記者詹士弘攝）

    雲林縣議員在一例一休議題上逼雲林縣長李進勇表態。（記者詹士弘攝）

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