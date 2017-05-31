議員狂批教局長 「賴醫師」診斷原因是…

質詢後，蔡育輝（左）搬來一大盤蘭花要送給陳修平（右），陳也笑顏以對，兩人在議場的緊張氣氛也頓時緩和不少。（記者蔡文居攝）

2017-05-31 13:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡育輝今天總質詢時，狂批教育局長陳修平，還製作「白賊局長」看板，痛批教陳修平長達3、40分鐘，兩人針鋒相對，陳臉色凝重。市長賴清德則當起和事佬，指他以一個醫師的身份來看，你今天這樣做，「你是想要和她做朋友」。

賴清德對蔡育輝說，尊嚴應該要互相尊重，只要互相尊重就一定有尊嚴，你質詢的出發點是好的，到後來有點情緒化。「我以一個醫生身份來看，其實你是要和她做朋友，只是方式不對。」此話一出，列席官員都會心一笑，現場氣氛也輕鬆許多。隨後，賴清德也請陳修平局長不要生氣，他說，「蔡議員並沒惡意，以後大家好好當朋友。」

對於「賴醫師」的診斷對不對？陳修平事後受訪說，「我不知道！」「希望蔡議員要修正說法，這樣就好。」

蔡育輝則說，「她如要和我做朋友，我怎麼會不要？」隨後並搬來一大盤的蘭花要送給陳修平，陳也笑顏以對，兩人在議場的緊張氣氛也頓時緩和不少。

蔡育輝今天稍早質詢時，除請教育局長到報告台備詢外，還製作一個陳修平的人形看板，質疑她是「白賊局長」。他針對學校替代役男的住宿環境、學校的體育設施等議題提出質詢，痛批相關環境及設施老舊，他為地方爭取經費，也邀教育局長現勘，卻一再受到漠視，要資料也要不到，當議員當得毫無尊嚴。

陳修平事後表示，她對每一位議員都很尊重，也無意與任何人為敵，大家應該相互尊重，不應人身攻擊，她也願與每位議員當朋友。

蔡育輝質詢時，在議場搬來一個陳修平的人形看板，質疑她是「白賊局長」。（記者蔡文居攝）