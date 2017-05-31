加拿大代表：台灣面臨鄰居威脅

外交部今天舉辦「2017年國際青年菁英領袖研習班」（Mosaic Taiwan 2017）開訓典禮，有29名來自美國、加拿大的青年參加研習。外交部長李大維與參與者合影。（記者蘇芳禾攝）

2017-05-31 12:37

〔記者蘇芳禾／台北報導〕外交部今天舉辦「2017年國際青年菁英領袖研習班」（Mosaic Taiwan 2017）開訓典禮，有29名來自美國、加拿大的青年參加研習。外交部長李大維以英文致詞表示，他在學生時代也曾到美國參加類似的領袖營隊，開啟他對外交事務的興趣。

加拿大駐台北貿易辦事處處長馬禮安（Mario Ste-Marie）也類比了加拿大和台灣的狀況，指台灣面臨鄰居（指中國）威脅。

為加強北美地區青年領袖對我國情的認識與瞭解，外交部於2014年起辦理Mosaic Taiwan活動，本年為第四度舉辦。參訓學員多畢業或就讀於美國、加拿大知名學府，具有法政、財經及國際事務等領域的學術背景，並曾於兩國行政及立法機關實習，或在學術單位、非政府組織任職的實務經驗，學經歷俱佳。

外交部長李大維、美國在台協會美國中心主任蘇阿麗（Alys Spensley）、加拿大駐台北貿易辦事處處長馬禮安（Mario Ste-Marie）都出席了開訓典禮。

外交部今年首度與國立台灣大學合作，共同規劃為期2週的研習課程，課程內容包括專題講座、拜會活動、文化體驗等，參訪我國政府大力推動的綠能科技、智慧機械及生技醫藥等創新產業，有助首次來訪的學員深入並全面認識台灣的國情文化。

此外，外交部也另外安排兩場青年論壇，讓學員與我國青年交流對談、相互觀摩學習，以增進彼此瞭解並建立友誼。學員在研習課程結束前，將進行分組報告，展現在台研習成果，並在結業式中登台演出。

李大維致詞指出，當他還是學生時，也曾到美國參加類似的領袖青年營隊，啟發了他對外交事務的興趣。現在這二十九個學員也有類似的經驗，希望大家可以去體驗不同的文化、社會、國家，也感謝台大這次的協辦。

馬禮安除了稱讚台灣的經濟表現和積極的國際參與外，也特別引述前加拿大總理在華盛頓記者俱樂部演講指出，台灣面臨了鄰居的威脅，而加拿大在美國旁邊就像睡在一頭大象旁邊，不管他有多友善且被馴服，仍然是頭野獸，台灣也可以說自己是在一頭龍旁邊。而台灣已經出現了第一個民選女性總統蔡英文，加拿大還沒有出現，還在努力當中。

蘇阿麗則是鼓勵學員們嘗試新事物，也稱讚台灣的食物好吃，並請大家回到美國和加拿大後，分享在台灣的經驗。