營救李明哲求助聯合國？外交部：暫時沒這樣訊息

2017-05-31 12:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國逮捕，李明哲救援小組日前赴美尋求國際奧援，也正在規劃前往歐洲聯合國人權相關單位，遊說爭取支援。朝野立委今在立法院關切外交部是否有主動提供協助，但外交部政次章文樑雖說政府相當重視此案，但也坦言外交部「暫時沒有這樣的訊息」。

李明哲被中國逮捕關押已73天，中國上週才終於公開指稱李明哲涉「顛覆國家政權罪」。李明哲妻李凈瑜日前親自赴美，參與美國國會聽證會並拜訪美國白宮，尋求國際奧援。協助營救的台灣人權促進會與等民間團體，則除了將在六四紀念活動時繼續關注李明哲，也正在規劃於6月或9月分頭前往歐洲聯合國人權相關單位，遊說爭取國際支援。

立法院外交及國防委員會今天邀請章文樑、駐美代表高碩泰與僑委會委員長等官員出席，就台美關係進行報告，並備質詢。

民進黨立委劉世芳與國民黨立委許毓仁今在外交及國防委員會質詢時問到，政府是否有協助李凈瑜赴美相關事宜？章文樑說，政府相當重視，但當劉追問，為何李在記者會批政府沒有協助？高碩泰則說，駐美單位接受外交部指示，主動表達希望協助，惟李凈瑜一行在美國自行安排行程，也婉拒駐美代表處協助。但駐外人員隨時在現場提供必要協助。

章則強調，「家屬急切的心情我們都能理解」。但對於營救小組將前往歐洲的相關事宜，章文樑坦言「目前暫時沒有這樣的訊息」，強調願意全力協助。