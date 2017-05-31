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《遠見》縣市長施政滿意度調查 7首長同登5星

台南市長賴清德。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-05-31  12:41

〔即時新聞／綜合報導〕《遠見雜誌》今天公布2017年「縣市長施政滿意度調查」，21縣市當中，共有7首長榮登5星，其中還有5位蟬聯！

遠見雜誌表示，今年共有7首長登5星，台南市長賴清德、高雄市長陳菊、花蓮縣長傅崐萁、台東縣長黃健庭及連江縣長劉增應這5位更是蟬聯5星，桃園市長鄭文燦和新竹市長林智堅，則是首度躋身五星俱樂部的新秀。

此外，在最佳進步獎方面，第一名為新竹市長林智堅、第二名則是新北市長朱立倫。

遠見表示，民進黨籍12位縣市長的平均滿意度，未能守住去年60.0％的及格分數，跌至 59.5％，施政分數也退步0.42分，反倒不滿意度略增1.9個百分點，整體盤勢不升反跌；在野國民黨，2017年整體滿意度增加3.3個百分點，為61.4％，高於民進黨首長， 施政分數則進步0.55分，達68.43分，不滿意度則由下降2.5個百分點。

遠見雜誌今年縣市長施政滿意度調查結果出爐，根據21縣市八大施政項目（教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）進步做星級評比並分級。

高雄市長陳菊。（資料照，記者張忠義攝）

花蓮縣長傅崐萁。（資料照，記者游太郎攝）

新竹市長林智堅。（資料照，記者傅潮標攝）

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相關關鍵字： 傅崐萁 施政滿意度 朱立倫 林智堅 賴清德 遠見雜誌 鄭文燦 陳菊
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