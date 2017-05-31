扁特赦並非沒配套 柯P：總統要思考

2017-05-31 12:09

〔記者郭安家／台北報導〕外傳台北市長柯文哲端午連假出席前總統陳水扁民間醫療小組第101次的會議，醫療小組希望柯文哲「呼籲蔡總統特赦扁」，外傳柯文哲也允諾適當機會講此事。柯文哲今早出席大安區行動市政會議時指出，特赦也不是完全沒有配套，重要是把事情做一個結束；也不會說「1、2、3」就特赦。

至於什麼是「做一個結束」？柯文哲語焉不詳，指特赦也只是一個名詞，整個事件還是要有解釋總結，把這問題解決掉處理。至於「總結後」就可特赦？柯文哲接著舉例，中國處理都可以處理毛澤東問題，台灣作為一個民主自由的社會，沒有道理沒辦法處理阿扁問題？

柯文哲表示，阿扁問題僵住不是辦法，該處理、還是處理，怎麼處理？他以前講過，1981年6月27日中共11屆6中全會那篇文章，關於建國以來黨的若干歷史問題決議，很有啟發性，就是對過去歷史總結定調，讓國家可以繼續往前走，這是還不錯的經驗，所以他主張把事情做總結。至於怎麼做？柯說，「我是不會講太多，這是總統要自己思考。」

柯文哲說，雖然有時候不處理，也是處理事情的方法，不過他還是主張處理，面對問題是解決問題第一步，常常不解決問題，就會被問題解決，所以不處理不是好方法，就像兩岸僵住不是好方法。

談到扁醫療小組共識，柯文哲說，每個人有每個人看法，接著又重述還是把問題作結束，讓國家繼續往前走，不要花太多力氣內耗。

至於扁寫給台中監信內容為何？柯文哲四兩撥千金，指他是有copy版，但沒時間看，因為那個字實在是太草，讀老半天不想讀、 算了。