蘇花公路又斷腸 藍委點名「神隱部長」下台

2017-05-31 12:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕蘇花公路在端午連假期間坍方中斷，大批旅客北返受阻。立法院國民黨團召開記者會砲轟交通部長賀陳旦成為「神隱部長」，若內閣要改組，賀陳應下台，也盼蔡政府以此修訂前瞻基礎建設計畫，也對蘇花公路、蘇花公路改善計畫提出具體時程及計畫。

端午連假大量旅客湧入花蓮、台東，連結東部地區的交通負荷達最大極限，而因蘇花公路坍方中斷，大量收假旅客回程受阻，引發民怨；花蓮縣長傅崐萁再度將矛頭指向蔡英文政府，質疑「蘇花改二期工程」何時進行，但交通部政務次長王國材否認說「無此名詞」。

國民黨團書記長王育敏指出，蘇花公路28日中斷後，交通部官員到30日才有次長出面應變，賀陳旦在整件事中神隱，相當不適任，她不希望馬政府打下的蘇花改基礎，在蔡政府時期就不執行，希望蔡政府修訂前瞻計畫，也對蘇花公路、蘇花改提出具體時程與計畫。

黨團總召廖國棟表示，他認為蘇花公路應功成身退，讓其當純粹的觀光道路即可，真正安全回家的路應該是蘇花改，過去東部人一直對此期盼非常高，但賀陳旦卻在此時神隱，不但沒盡責還拒絕面對困難，他強烈譴責蔡政府，也希望蔡政府能盡速改善此事。

國民黨立委徐榛蔚直指「花蓮要一條安全回家的路有這麼困難嗎？」有些旅客此次完成人生第一次環島，環島高速路網何以遲遲無法完成，馬政府至少進行蘇花改工程，但賀陳旦卻說花東交通現狀目前已能滿足，蘇花一斷如何滿足？如此是至人民生命安全於不顧。

對於媒體提問對於賀陳旦未來去留有何看法；王育敏表示，賀陳旦在連假國道免收費議題急轉彎，且又在蝶戀花、蘇花公路等重大事件神隱，顯然已不及格，黨團已多次要求若內閣改組，賀陳旦應下台，據聞七月將要內閣改組，希望賀陳旦能負起政治責任。

對於時任國民黨立委的傅崐萁於2008年質疑「蘇花高環評案、環評委員圖利財團」，時任環評委員認遭汙衊而無限期罷審該案；王育敏解釋，馬政府當年有許多團體給予意見，如今的蘇花改是平衡各方的可行途徑，但賀陳旦對此卻不願表態，甚至可能反對繼續，相當弔詭。