| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》光芒牛棚最好投無用 胡智為被下放3A PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

蘇花公路又斷腸 藍委點名「神隱部長」下台

2017-05-31  12:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕蘇花公路在端午連假期間坍方中斷，大批旅客北返受阻。立法院國民黨團召開記者會砲轟交通部長賀陳旦成為「神隱部長」，若內閣要改組，賀陳應下台，也盼蔡政府以此修訂前瞻基礎建設計畫，也對蘇花公路、蘇花公路改善計畫提出具體時程及計畫。

端午連假大量旅客湧入花蓮、台東，連結東部地區的交通負荷達最大極限，而因蘇花公路坍方中斷，大量收假旅客回程受阻，引發民怨；花蓮縣長傅崐萁再度將矛頭指向蔡英文政府，質疑「蘇花改二期工程」何時進行，但交通部政務次長王國材否認說「無此名詞」。

國民黨團書記長王育敏指出，蘇花公路28日中斷後，交通部官員到30日才有次長出面應變，賀陳旦在整件事中神隱，相當不適任，她不希望馬政府打下的蘇花改基礎，在蔡政府時期就不執行，希望蔡政府修訂前瞻計畫，也對蘇花公路、蘇花改提出具體時程與計畫。

黨團總召廖國棟表示，他認為蘇花公路應功成身退，讓其當純粹的觀光道路即可，真正安全回家的路應該是蘇花改，過去東部人一直對此期盼非常高，但賀陳旦卻在此時神隱，不但沒盡責還拒絕面對困難，他強烈譴責蔡政府，也希望蔡政府能盡速改善此事。

國民黨立委徐榛蔚直指「花蓮要一條安全回家的路有這麼困難嗎？」有些旅客此次完成人生第一次環島，環島高速路網何以遲遲無法完成，馬政府至少進行蘇花改工程，但賀陳旦卻說花東交通現狀目前已能滿足，蘇花一斷如何滿足？如此是至人民生命安全於不顧。

對於媒體提問對於賀陳旦未來去留有何看法；王育敏表示，賀陳旦在連假國道免收費議題急轉彎，且又在蝶戀花、蘇花公路等重大事件神隱，顯然已不及格，黨團已多次要求若內閣改組，賀陳旦應下台，據聞七月將要內閣改組，希望賀陳旦能負起政治責任。

對於時任國民黨立委的傅崐萁於2008年質疑「蘇花高環評案、環評委員圖利財團」，時任環評委員認遭汙衊而無限期罷審該案；王育敏解釋，馬政府當年有許多團體給予意見，如今的蘇花改是平衡各方的可行途徑，但賀陳旦對此卻不願表態，甚至可能反對繼續，相當弔詭。

廣告
  • 蘇花公路在端午連假坍方中斷，立法院國民黨團立委鄭天財（左起）、徐榛蔚、王育敏、廖國棟、林麗蟬等，要求交通部長賀陳旦下台。（記者鄭鴻達攝）

    蘇花公路在端午連假坍方中斷，立法院國民黨團立委鄭天財（左起）、徐榛蔚、王育敏、廖國棟、林麗蟬等，要求交通部長賀陳旦下台。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通部 蘇花公路 蘇花改 賀陳旦
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：蘇花公路又斷腸 藍委點名「神隱部長」下台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.