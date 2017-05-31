反同婚釋憲 雲縣副議長嗆提案彈劾大法官

2017-05-31 11:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨籍雲林縣副議長蘇俊豪今天在議會提案，指大法官同婚釋憲「違憲」，司法權強壓立法權及行政權，提案由大會議決，以雲林縣議會之名，行文陳情監察院，對通過大法官748解釋文的14名大法官，包含院長許宗力一併彈劾。

蘇俊豪表示，他本人不是基督徒，但大法官同婚釋憲後，已引起地方很大的疑慮，他在婚喪喜慶行程中，常聽到民眾對同婚議題的失望，民眾認為已影響倫理，社會秩序會全面崩壞。

蘇俊豪強調，大法官釋憲是為了解決法律疑慮所引發的社會爭議，同婚對社會影響較大？還是一夫一妻制？他認為大法官釋憲文內容草率不周延，更不負責任，嚴重解釋不當，明顯失職，當受彈劾，民法並無違憲，違憲的是大法官自己。

蘇俊豪並指出，大法官解釋明確干涉立法權及行政權，嚴重破壞憲政體制、五權憲法。

他指出，解釋文要求發布之日起兩年內立法院必須完成相關法令的修正與制定，逾越立法權，破壞五權分立的體制；解釋文要求兩年內如未完成修法，相同性別的兩人持兩人以上簽名，可向戶政機關辦理結婚登記，此舉也明顯干涉行政權。

由於提案需大會通過，今天議會議程為縣政總質詢，議員出席人數不足，待大會過半議員出席後，如獲議會支持，即可以雲林縣議會名義行文監察院陳情。