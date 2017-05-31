莊瑞雄嗆反制阿聯酋 吳新興稱也「袂癮」搭

僑委會委員長吳新興31日赴立院報告並備詢。（記者張嘉明攝）

2017-05-31 11:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕阿拉伯阿聯酋航空遭爆料要求台灣機組員拿下我國國旗胸針，改別中國五星旗，雖然阿聯酋航空公關表示此政策目前已經取消，但已在台灣引發熱烈議論。民進黨立委莊瑞雄今質詢僑委會委員長吳新興，以後是否「袂癮（不屑）」搭阿聯酋？吳新興回答表示，他發誓從來沒搭過，以後也「袂癮（不屑）」搭。

網友爆料阿聯酋航空為開發更多中國航線，配合中國政府遵循一中政策的要求，發公文給我國籍機組員，指名「無一台灣機組員例外」，要求撤下原先所配戴的我國國旗胸針，改別中國五星旗胸針；阿聯酋在台負責公關昨接受媒體訪問時說，前陣子確曾有這樣的政策，但目前已經宣佈取消。

立法院外交國防委員會今邀請駐美代表高碩泰、僑委會委員長吳新興與外交部政次章文樑等人出席並備詢。莊瑞雄質詢時提到阿聯酋爭議案，詢問高碩泰與吳新興針對此案，會不會有反制做法？

高碩泰表示，他從來沒有搭過阿聯酋。而外交部對於國人在外所感受到的國家地位，「絕對是感同身受」。高碩泰強調，任何國人在外的人身安全或所受到的待遇，只要是駐外單位，都責無旁貸地需要去了解並反應。

吳新興回答時也特別「咒誓（發誓）」強調，從來沒有坐過阿聯酋的飛機。莊瑞雄追問，以後也「袂癮（不屑）」坐嗎？吳新興順著回答以後也「袂癮（不屑）」搭。莊瑞雄讚「這樣不錯！」

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