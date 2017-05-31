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婦聯會「抵死不從」內政部：年底可能撤銷

2017-05-31  10:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆質詢指出，中華民國婦女聯合會對於勞軍捐去向，一直以「年代久遠，無法提供」為由搪塞，甚至威嚇政府要上法院談；內政部政務次長花敬群表示，部內已有相關規劃，若婦聯會繼續「抵死不從」，年底前有可能有撤銷婦聯會的動作。

賴瑞隆今日於立法院內政委員會質詢指出，對於內政部要求交代勞軍捐去向，婦聯會最後一次回文在為5月19日，但婦聯會堅持以同樣的「年代久遠，無法提供」的八個字搪塞，且婦聯會運作違反民主原則，甚至說一切都於法有據，還威嚇政府說要上法院談。

賴瑞隆接著說，若婦聯會能盡其所能提供資訊，那資料不足大家還能理解，但婦聯會如此的回應，認為內政部對此無可奈何，建議內政部硬起來，內政部長葉俊榮4月21日曾允諾要在一個月內撤換婦聯會負責人，若相關作業完備後，內政部是否會有下一步動作？

花敬群表示，5月19日回文為14次回文，婦聯會並非完全不提供資料，仍有幾次申報，但資料的確較缺乏，正努力與國防部、不當黨產處理委員會來跨部會提供資料，以掌握更完整訊息，的確有可能在一個月內處理撤換其負責人，部內正在模擬撤換後的衝擊。

花敬群接著說，目前內政部重點在於追究勞軍捐資料，不在其組織運作是否符合「人民團體法」的民主原則，但婦聯會若繼續「抵死不從」，以過去規畫的做法，確實有可能在年底前會有撤銷的動作，並將搭配「政黨法」修法，讓所謂的「政治團體」無模糊空間。

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  • 內政部政務次長花敬群表示，若婦聯會繼續拒絕提供勞軍捐流向，確有可能在年底前撤銷婦聯會。（記者鄭鴻達攝）

    內政部政務次長花敬群表示，若婦聯會繼續拒絕提供勞軍捐流向，確有可能在年底前撤銷婦聯會。（記者鄭鴻達攝）

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