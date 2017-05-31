蘇花重創 綠營籲傅崐萁勿噴政治口水

2017-05-31 10:59

〔記者曾韋禎／台北報導〕蘇花公路東澳段因落石坍方重創而封路，預計耗費5個月的工期才能恢復正常通車。對於花蓮縣長傅崐萁痛罵中央政府，民進黨立委反駁，從來就沒有所謂的蘇花改二期計畫，請不要亂噴政治口水。

民進黨團幹事長葉宜津今早召開記者會指出，傅崐萁應該比誰都瞭解花蓮的交通建設，就不該無的放矢。她強調，蘇花改本來就沒有二期計畫，原先就是規劃三段，現在坍方的東澳段，預計在今年底通車，其他兩段也會在2019年底通車。

她接著出示花蓮縣政府的LINE貼文指出，縣府居然在端午連假要求大家支持傅崐萁的台北市長民調，都什麼時候了還要拚選舉？

民進黨團書記長李俊俋表示，馬政府當初規畫蘇花改這3段工程，就是要解決崩塌的問題；中間沒做的部分，原本就是比較安全的平原路段。傅崐萁怎會不知道？不要再噴口水了。

民進黨立委蕭美琴說，蘇花改開工後面對的問體都已陸續解決，中間沒做的缺口，也請公路總局陸續改善，包括興建明隧道、平交道立體化等。她強調，交通部昨天就有2位次長來到花蓮處理問題，大家都很努力，不要再有政治口水。

民進黨立委劉櫂豪強調，比起花蓮，台東的交通更需要改善。包括花東鐵路全線雙軌化、南迴電氣化，都是非常急迫的需求，希望國民黨不要趁機抹黑前瞻建設，抹煞掉台東人的需要。