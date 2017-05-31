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擴大防毒網絡 新北將成立毒品防治辦公室

2017-05-31  10:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院宣布4年將投入反毒經費100億元，預算無上限，高雄市明年元旦起將成立一級機關「毒品防制局」，統籌規劃反毒策略。為響應中央政策，新北市長朱立倫今天也在市政會議宣布，將成立「毒品防治辦公室」，整合相關機構、資源及預算，盼提升防毒工作效率。

朱立倫指出，對於防毒、緝毒及戒毒工作，希望中央和地方政府結合民間一起努力，規劃成立的「毒品防治辦公室」以現有毒品防治中心擴大規模，納入警察局緝毒隊及少輔會等資源，進行政策性整合。雖然它是一個任務編組，但是就像災害防救辦公室一樣，可以統合各單位力量。

朱立倫說，「毒品防治辦公室」有緝毒專責組織，增加人力，也重新提升少年輔導委員會的功能，強化宣導與各項毒品防治工作，同時與地檢署及中央相關單位一起合作，希望減少毒品吸食，讓整體防毒工作效率提升。

衛生局長林奇宏表示，「毒品防治辦公室」預計6月底前掛牌成立，轄下設有「預防宣導組」、「處遇扶助組」與「緝毒溯源組」，其中「處遇扶助組」將比照長照中心管理模式，針對吸毒人口強化醫療介入，評估後派案個別化管理，每2個月開一次會，定期追蹤成效，每6個月擴大為專家會議，進行個案研討。

警察局長胡木源說明，目前吸毒人口的尿液檢驗業務在刑大的預防組，行政裁罰由刑大偵查組負責，一般查緝毒品則由各分局外勤單位執行，緝毒溯源組整合上述業務，初期規劃20名人力，主要目標是「揪出藥頭」，希望有效遏止毒品氾濫。

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  • 新北市長朱立倫今天在市政會議宣布，將成立毒品防治辦公室，整合相關機構、資源及預算，盼提升防毒工作效率。（記者賴筱桐攝）

    新北市長朱立倫今天在市政會議宣布，將成立毒品防治辦公室，整合相關機構、資源及預算，盼提升防毒工作效率。（記者賴筱桐攝）

  • 新北市預計六月底前成立毒品防治辦公室，圖為警方日前破獲毒品案，所起出的大批毒品。（板橋分局提供）

    新北市預計六月底前成立毒品防治辦公室，圖為警方日前破獲毒品案，所起出的大批毒品。（板橋分局提供）

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