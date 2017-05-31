苗議長中風 是否出席定期會牽動議長改選

苗栗縣議會議長游忠鈿（左）在二度中風前，曾多次到議場主持會議。（資料照，記者張勳騰攝）

2017-05-31 09:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會議長游忠鈿去年10月二度中風，開始請假住院休養，職務由副議長陳明朝暫代，苗栗縣議會今天起到6月29日召開第五定期會，但依地方制度法規定，游忠鈿必須在定期會期間出席，否則將喪失議員資格，也牽動議長寶座改選。

游忠鈿的妻子張淑芬受訪強調，游忠鈿絕對不會辜負選民所託，對於應行使的責任與義務，一定會承擔，這幾天她因感冒發燒，身體不舒服，今天無法陪先生報到，但在6月29日前，一定協助先生完成報到手續。

游忠鈿於102年底中風，期間復元狀況良好，除參選順利蟬聯縣議員，也連任議長寶座，期間也多次到議場主持會議，去年10月游二度中風，一度昏迷，現仍住院治療。

游忠鈿於去年10月1日開始請假，職務由副議長陳明朝代理，地方事務則由妻子張淑芬及團隊負責處理。

根據《地方制度法》第80條規定：「直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表連續未出席定期會達二會期者，亦解除其職權。」換句話說，游必須在今天起到6月29日完成報到，否則將面臨解除議員職務，也牽動議長改選。

苗栗縣議會秘書長林來居指出，游只要定期會期間有到場就算出席，地方制度法並無明文細項規範，民法規定簽名及蓋章均可，若出席的方式有議員提出異議，須交付大會進行議決，再根據大會決議送內政部認定。

林來居說，若游忠鈿到6月29日閉幕日仍未出席，其缺席紀錄將會在1個月內送內政部，待內政部發布的解職令公文送到縣議會後，議會需在1個月內開臨時會進行議決，再經討論、具名投票表決是否改選或是由副議長代理。