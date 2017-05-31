美對台軍售延宕？高碩泰：待美決策人士到位

2017-05-31 09:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐美代表高碩泰今列席立院外交及國防委員會報告台美關係。高碩泰雖強調台美軍事合作維持綿密溝通，但對於美國對台軍售案至今沒有具體進度，高碩泰回答媒體問題時保守表示，可能是由於川普政府重要政策官員尚未補實，須待情況更明朗化後，才能按照既定步驟和時程進一步討論、推動。

立法院外交及國防委員會今天邀請高碩泰出席並就「台美關係的現況、檢討及展望」與Select USA活動進行報告，並備質詢。高碩泰在送達立法院的書面報告中表示，將持續推動台美軍事合作及交流，籲請美政府恪守對台安全承諾，軍售作業正常化及定期化，以協助我方自主國防能力，並落實軍事高層官員互訪。

然而對於歐巴馬政府卸任前叫停的10億美元軍售案，至今仍未有更具體的進度，外界認為與美中關係回溫，美方顧慮北韓問題等，延宕對台軍售。高碩泰今在會前受訪時指出，沒有收到這方面（延宕）訊息，並表示在軍事交流合作領域，台美事實上保持「非常綿密的溝通和協調」。但高碩泰也坦言，軍售案至今未有具體進度，可能有些原因是由於新任政府重要政策官員「還沒補實」，需要等到美方決策人士到位後，再按照既定步驟和時程討論、推動。

對於軍售項目是否包括F35與多管火箭系統等問題，高碩泰則表示相關細節不多評論，但強調任何能夠提升我國防衛武力的、或促進區域穩定發展等的內容，「都不排除」。

高碩泰在報告中表示，過去一年來台美關係經過歐巴馬政府與川普政府，整體而言雙方基於共享價值、共同利益與努力，取得了一些很好的發展與成果。但穩健發展的同時，也仍有精進空間。高碩泰表示，未來將開拓不同領域進一步的發展空間，基於雙方「踏實、低調與互信」的原則，繼續開拓更大的合作交流。高碩泰也對台美關係保持「正面與樂觀」的態度，希望在最快的將來提升到「升級版夥伴關係」。