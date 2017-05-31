爭論前瞻計畫 顏寬恒、蔡其昌網路開戰

2017-05-31 09:12

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨立委顏寬恒，以「顏阿寬」名義在youtobe推出影片「不前瞻燒錢計畫」，諷刺民進黨中央提出的前瞻計畫只是在燒錢，作法宛如刷卡不用還錢的政客，並點名民進黨立委蔡其昌、何欣純、黃國書、張廖萬堅，要民眾以選票制裁這些支持燒錢的民進黨立委；蔡其昌幕僚見狀也立刻在臉書po出顏寬恒曾簽署的前瞻計畫文件加以反擊打臉，稱「臉很腫捏」！

國民黨立委顏寬恒昨天在youtobe推出影片「不前瞻燒錢計畫」，認為前瞻是指發現即將發生的問題，然後用有效率的方法解決，例如人口老化、少子化、教育與就業脫節、空氣品質太差及醫療問題等，批評中央目前提出的前瞻計畫只是花錢補屋頂、抓漏水、修馬桶、找壁癌，一點也不前瞻，大蓋輕軌將變成「移動式蚊子保育中心」，指控民進黨是「夭壽骨的歪哥狼」、「詐騙集團」，並未解決未來的問題，影片最後並點名民進黨立委蔡其昌、何欣純、黃國書、張廖萬堅，要民眾標註這些支持燒錢的民進黨立委，用選票送他們最後一程。

立法院副院長蔡其昌的幕僚發現，昨天深夜也火速在臉書po出「幫好友阿寬分享新影片，但臉很腫欸」，以顏寬恒曾簽署台中市政府「為了我們共同的故鄉-台中」文件，指控顏寬曾簽署支持前瞻計畫中的水環境計畫，並在簽署的文件底下加碼要求「南山截水溝工程必需一次到位」等，雙方在網路開戰。