| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》胡智為好投退場 有望奪生涯首勝 自來水管線遷移 屏南4鄉鎮8600戶明停水17小時 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

爭論前瞻計畫 顏寬恒、蔡其昌網路開戰

2017-05-31  09:12

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨立委顏寬恒，以「顏阿寬」名義在youtobe推出影片「不前瞻燒錢計畫」，諷刺民進黨中央提出的前瞻計畫只是在燒錢，作法宛如刷卡不用還錢的政客，並點名民進黨立委蔡其昌、何欣純、黃國書、張廖萬堅，要民眾以選票制裁這些支持燒錢的民進黨立委；蔡其昌幕僚見狀也立刻在臉書po出顏寬恒曾簽署的前瞻計畫文件加以反擊打臉，稱「臉很腫捏」！

國民黨立委顏寬恒昨天在youtobe推出影片「不前瞻燒錢計畫」，認為前瞻是指發現即將發生的問題，然後用有效率的方法解決，例如人口老化、少子化、教育與就業脫節、空氣品質太差及醫療問題等，批評中央目前提出的前瞻計畫只是花錢補屋頂、抓漏水、修馬桶、找壁癌，一點也不前瞻，大蓋輕軌將變成「移動式蚊子保育中心」，指控民進黨是「夭壽骨的歪哥狼」、「詐騙集團」，並未解決未來的問題，影片最後並點名民進黨立委蔡其昌、何欣純、黃國書、張廖萬堅，要民眾標註這些支持燒錢的民進黨立委，用選票送他們最後一程。

立法院副院長蔡其昌的幕僚發現，昨天深夜也火速在臉書po出「幫好友阿寬分享新影片，但臉很腫欸」，以顏寬恒曾簽署台中市政府「為了我們共同的故鄉-台中」文件，指控顏寬曾簽署支持前瞻計畫中的水環境計畫，並在簽署的文件底下加碼要求「南山截水溝工程必需一次到位」等，雙方在網路開戰。

廣告
  • 顏阿寬網路影片，點名蔡其昌等綠委，要網友以選票送他們一程。（擷取自網路）

    顏阿寬網路影片，點名蔡其昌等綠委，要網友以選票送他們一程。（擷取自網路）

  • 蔡其昌幕僚蔡克斯在臉書po出顏寬恒曾簽署支持前瞻計畫的文件，打臉顏寬恒。（擷取自臉書）

    蔡其昌幕僚蔡克斯在臉書po出顏寬恒曾簽署支持前瞻計畫的文件，打臉顏寬恒。（擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻計畫 蔡其昌 顏寬恒
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：爭論前瞻計畫 顏寬恒、蔡其昌網路開戰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.