形容柯P是她的肯尼 周刊爆：市府員工傳市長緋聞...

柯文哲去年10月29日出席動物園園慶及變裝晚會，汪芊伶（右一）擔任主持人。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-31 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲最近傳出與北市主計處官員汪芊伶互動密切，《周刊王》報導，市府傳出柯P被纏上！但汪聽聞此事則極力否認，強調柯文哲只是她的知己好友。

《周刊王》報導，台北市府發言人劉奕霆表示，市長對於市府員工的工作情況，本來就非常重視，對於外界的傳言，市府不予評論。

汪芊伶30歲迷上芭比娃娃，從此經常打扮得和芭比娃娃一樣，她常在臉書PO出和柯文哲的合照，並說柯文哲對她很好，甚至形容柯文哲是她的肯尼，在市府成為話題人物，不少人好奇她和柯P如何認識。

報導指出，汪芊伶去年在議員童仲彥的引薦之下，專程到市府拜見柯文哲，最後兩人互加LINE。汪芊伶去年曾在LINE上和柯文哲告狀，指被主計處和教育局的長官修理，並說不想待在主計界，想去市長室，柯文哲還安慰她「哭了就輸了」 、「活得好好的就是對敵人最大的報復」，汪芊伶則回 「我一定要聽你的，努力學習，才能當您的發言人」。

報導還稱，去年底，汪芊伶老公顏德民因她主持動物園晚會的照片，有張照片看起來汪芊伶的胸部靠到柯文哲，顏德民相當不滿，和她吵離婚，後來被新北市板橋區大觀里里長何明山勸阻。