「全球最大台僑組織」將在日成立 日本英文媒體報導

日本產經新聞旗下的英文媒體JAPAN Forward,報導全球最大台僑即將在日本成立的消息。(特派記者張茂森翻攝)

2017-05-30 20:13

〔駐日特派員張茂森/東京30日報導〕日本「產經新聞」系的英文媒體「JAPAN Forward」29日在頭版以「We're Not Chinese」的標題報導,「全球最大的台僑組織將在日本成立」(World’s Biggest Overseas Taiwanese Organization To Form in Japan)。

大約20個在日本各地的台灣僑社決定成立一個團結台灣的龐大團「全日本台灣連合會(簡稱「全台連」)(All Japan Taiwanese Union 簡稱「AJTU),並已決定在6月4日下午6點在東京的帝國大飯店舉行成立大會,台日雙方官民相關人士都將應邀出席。

此項新聞已在本月24日經「自由時報」和日本「產經新聞」大幅報導,29日再經日本的「JAPAN Forward」報導。

相關連結請見︰

“We’re Not Chinese”: World’s Biggest Overseas Taiwanese Organization To Form in Japan