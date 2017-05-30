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扁收到中監公文大怒 不顧手抖親筆回信

2017-05-30  20:08

〔即時新聞／綜合報導〕保外醫治中的前總統陳水扁因出席募款餐會引爆違規爭議，台中監獄事後致函扁，要求他在原醫療團隊以外的醫學中心就診，以辦理後續保外醫治展延作業。據透露，扁接到中監信函後情緒非常激動，不顧手抖，親筆寫信回覆中監，強調他需要目前醫療團隊的主治醫師陳順勝，無法配合相關要求。

扁醫療小組 不排除向中監提告

台中監獄日前致函陳水扁，除要求扁針對出席凱達格蘭基金會募款餐會違反規定一事「檢討、改進」，更暗指扁的醫療團隊未嚴守醫療專業，要求扁在原醫療團隊以外的其他醫學中心就診，提出診斷證明書，以利辦理後續保外醫治展延作業。

據網媒《上報》報導，陳水扁醫療小組發言人陳昭姿表示，扁接到中監的公文後情緒非常激動，不顧手指顫抖，親自寫了滿滿兩頁的信回覆中監，稱「非常需要陳順勝」，對於中監的要求「完全無法配合」。

陳昭姿批評，中監的公文形同否定醫療團隊專業，更有意強迫扁和其主治醫生陳順勝分開，這份公文及因出席餐會產生的爭議，已讓扁的情緒大受影響，5月以來的復健付之一炬。她表示，下一步就看中監如何回信，希望能回歸醫療專業，不要讓醫療政治化。

另報導也指出，為了中監的這份公文，扁的民間醫療小組昨召開會議討論因應之道，會中陳順勝怒批中監的公文是否定其專業，受邀出席的律師洪貴參則表示，中監的做法已違反病人自由選擇醫生的醫病自主權，不排除向中監提告或赴監察院陳情。

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  • 保外醫治中的前總統陳水扁因出席募款餐會引爆違規爭議。（資料照，記者簡榮豐攝）

    保外醫治中的前總統陳水扁因出席募款餐會引爆違規爭議。（資料照，記者簡榮豐攝）

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