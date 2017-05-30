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端午連假尾聲 澎縣長陳光復巡視機場運輸情形

2017-05-30  18:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年觀光旺季澎湖旅客爆量成長，也讓端午連續假期機船座位數更為緊張，澎湖縣長陳光復今日前往機場，關心端午連續假期最後一天航空交通疏運，視察縣府設於機場的聯合候補櫃台，瞭解補位作業情形，並慰勉執勤工作人員辛勞。

陳光復今日在旅遊處長王馨珮及馬公航空站主任邱永昇陪同下，慰問縣府聯合候補櫃台、各航空公司及航空站人員；對於相關單位人員犧牲假期，全力投入為端午節航空運輸辛勤的付出，陳光復特地表達慰勉與感謝之意，向他們說聲「辛苦了！」並祝福端午節快樂。

端午節連續假期最後一天，馬公機場旅客疏運情形平順，補位秩序良好，縣府聯合候補櫃台也出現候補旅客登記。陳光復強調，縣府會視實際候補情形，協調航空公司加班支援疏運或安排包機，如有確定時間會盡早公布，讓大家可以安排時間，免除在機場等候之苦。

旅遊處表示，縣府為協助民眾於端午節連續假期能順利返鄉赴台，除透過民眾機位需求服務窗口協調航空公司增開包機11航班，並於假期尖峰時段指派旅遊處同仁5月26日至27日於台北、高雄航空站；5月30日至31日於馬公航空站設置鄉親服務處，提供茶水服務並視機位需求協調各航空公司加開班機，服務鄉親之交通需求，讓大家都能順利回家和家人相聚，共享溫馨的天倫之樂。

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  • 澎湖縣政府在馬公機場設置服務處，提供民眾機位候補登記。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府在馬公機場設置服務處，提供民眾機位候補登記。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖縣長陳光復前往機場巡視，也慰勞機場排班計程車司機辛勞。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復前往機場巡視，也慰勞機場排班計程車司機辛勞。（記者劉禹慶攝）

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