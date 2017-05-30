政院秘書長領軍盤整研擬同婚法案 7日首度開會

2017-05-30 18:20

〔記者李欣芳／台北報導〕在大法官會議宣告現行民法違憲，未能保障同性婚姻後，行政院確定將提出政院版的同婚法案，但究竟是修民法或立專法？政院已成立專案小組，由法學博士出身的政院秘書長陳美伶擔任召集人，政院高層今天說，將先盤點所有同性婚姻合法化可能觸及的相關法律，未來將密集召開跨部會會議，專案小組首次跨部會會議將在6月7日召開。

據悉，閣揆林全日前正式核定政院組成專案小組，陳美伶被林全委以重任出任專案小組召集人，林揆主要是看重陳的法學專業，擁有法學博士的陳美伶早期曾在學校教授民法親屬繼承篇，以前在法務部任職時也曾參與民法的修訂。

陳美伶早期在法務部法律事務司擔任專門委員時，曾在「月旦法學雜誌」撰寫「同性戀問題對傳統身分法之衝擊」，她嘗試從同性的結合關係所可能產生與傳統親屬法規有關的婚姻要件、婚姻（結合）的效力、子女關係（收養）以及人工生殖等問題提出討論，並援引國外的立法例子，如今她對修民法或訂專法持開放態度。

政院高層表示，未來政院是修民法或訂立專法，或既修民法也訂專法，任何可能性都不排除，未來也有可能政院同時提出甲、乙兩腹案，在與民進黨立委溝通時，由大家共同來決定對法案的立場與態度。

政院高層說，未來跨部會的盤點會議，與會成員除了法務部、財政部、內政部、衛福部、人事行政總處等機關代表外，政院還商請司法院派代表與會，由於法務部、內政部先前都有做功課，因此，政院內部盤點法案的時程不會太久。

不過，高層說，因立法院即將休會，政院應不會在臨時會就提出同婚法案，雖然外界預期政院最快下會期可提出，但目前沒有時間表。