| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

政院秘書長領軍盤整研擬同婚法案 7日首度開會

2017-05-30  18:20

〔記者李欣芳／台北報導〕在大法官會議宣告現行民法違憲，未能保障同性婚姻後，行政院確定將提出政院版的同婚法案，但究竟是修民法或立專法？政院已成立專案小組，由法學博士出身的政院秘書長陳美伶擔任召集人，政院高層今天說，將先盤點所有同性婚姻合法化可能觸及的相關法律，未來將密集召開跨部會會議，專案小組首次跨部會會議將在6月7日召開。

據悉，閣揆林全日前正式核定政院組成專案小組，陳美伶被林全委以重任出任專案小組召集人，林揆主要是看重陳的法學專業，擁有法學博士的陳美伶早期曾在學校教授民法親屬繼承篇，以前在法務部任職時也曾參與民法的修訂。

陳美伶早期在法務部法律事務司擔任專門委員時，曾在「月旦法學雜誌」撰寫「同性戀問題對傳統身分法之衝擊」，她嘗試從同性的結合關係所可能產生與傳統親屬法規有關的婚姻要件、婚姻（結合）的效力、子女關係（收養）以及人工生殖等問題提出討論，並援引國外的立法例子，如今她對修民法或訂專法持開放態度。

政院高層表示，未來政院是修民法或訂立專法，或既修民法也訂專法，任何可能性都不排除，未來也有可能政院同時提出甲、乙兩腹案，在與民進黨立委溝通時，由大家共同來決定對法案的立場與態度。

政院高層說，未來跨部會的盤點會議，與會成員除了法務部、財政部、內政部、衛福部、人事行政總處等機關代表外，政院還商請司法院派代表與會，由於法務部、內政部先前都有做功課，因此，政院內部盤點法案的時程不會太久。

不過，高層說，因立法院即將休會，政院應不會在臨時會就提出同婚法案，雖然外界預期政院最快下會期可提出，但目前沒有時間表。

廣告
  • 行政院確定將提出政院版的同婚法案，但究竟是修民法或立專法？政院已成立專案小組，由法學博士出身的政院秘書長陳美伶擔任召集人。（資料照，記者簡榮豐攝）

    行政院確定將提出政院版的同婚法案，但究竟是修民法或立專法？政院已成立專案小組，由法學博士出身的政院秘書長陳美伶擔任召集人。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚釋憲 同性婚姻 民法 陳美伶
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧豆干滷小卷
好清爽✧麻醬雞絲
蒸饅頭如何不黏底？
南北粽子大不同！
轉寄

標題：政院秘書長領軍盤整研擬同婚法案 7日首度開會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月30日‧星期二‧丁酉年五月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.