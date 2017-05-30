賈德納：美對台軍售盼成常態

2017-05-30 14:53

〔記者李欣芳／台北報導〕有關美國對台軍售議題，蔡英文總統今天在接見「美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）訪問團」時向美方喊話說，台灣期盼能與美方進行更密集的協商和討論。過去美國持續出售台灣防禦性武器，有助於維持兩岸的和平及穩定，不僅對台灣有益，更嘉惠美國和其他理念相近的國家。

賈德納表示，他將在「亞洲再保證倡議法案」中重申「台灣關係法」，並強調台美高層互訪的重要性，也期盼軍售議題成為常態，以深化臺美兩國的合作關係。

蔡總統在接見賈德納等人時致詞時表示，賈德納主席自去年6月訪台後，很高興今天能再次與他在總統府見面交流。她想藉由此次機會，特別感謝賈德納主席在美國國會持續展現對台灣的堅定支持與協助。

蔡總統指出，自川普總統上任以來，台美關係持續朝正向發展。在安全方面，雙方也都積極合作。今年3月，美國國務院舉辦「全球反制伊斯蘭國聯盟」部長級會議，我國駐美代表處高碩泰大使也率團出席，並宣布台灣將捐助資金和器材用於伊拉克的掃雷行動。

總統也感謝賈德納提出「亞洲再保證倡議法案」，以強化美國對亞太盟友的安全承諾和合作關係。她期待未來台美可以進一步合作並深化夥伴關係。

總統說，我國也希望跟美國政府展開洽簽公平雙邊貿易協定的討論。她有信心，只要透過合作，可以共同推動台美兩國的產業發展。同時，也期盼美國政府持續信守依據「臺灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾，這些安全承諾也在去年共和黨全國黨代表大會上獲得確認並納入黨綱。