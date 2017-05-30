端午節台商聯誼 海基會：不聚焦形式性拚場

2017-05-30 14:55

〔記者林良昇／台北報導〕海基會明將於桃園市舉辦台商端午節座談聯誼活動，現在兩岸關係不佳，中國除暗地施壓台商，並在先前舉辦台企聯10週年慶祝大會，號稱有400名台商出席，塑造兩岸政府「拚場」的氛圍，海基會則定調為強化服務，不聚焦在形式性的拚場。

海基會明將在桃園市舉行「2017大陸台商端午節座談聯誼活動」，海基會統計會有約200名台商出席；但台企聯會長王屏生等指標性的中國台商不會出席。

據指出，在去年520後，中國涉台部門意圖藉台商返台參加三節聯誼的話題施壓台灣政府；在今年端節聯誼前，台企聯也舉辦10週年慶祝大會，場面盛大，意圖塑造兩岸政府拚場的氛圍，海基會定調加強服務，不聚焦形式性的拚場。

海基會今指出，過去有台商反應，以往的台商座談會時間緊湊，台商未必能暢所欲言，難以充分表達意見，主管機關也未必能提供完整答覆。此外，目前兩岸情勢不同以往，台商受到相當的非經濟因素壓力，經常左右為難，無法現身出席台商聯誼活動。

海基會表示，在今年春節台商聯誼活動後，利用台商回台的機會，分別依照大陸台商投資領域，分批規劃辦理了5場次的小型閉門座談會，範圍涵括了大陸各地台商投資密集的區域，重量級台商協會會長都親自出席，總人數約近百人，與會的會長、榮譽會長及台商代表提出許多意見和建議。

海基會指出，在明日的座談會上，各場次座談會均將推派代表發言，匯集先前會議內容，於會議中發表。海基會作為台商與政府間的溝通平台，也把5場閉門座談台商所提出的意見與訴求，彙整成冊，提供主管機關參酌。

海基會說，台商關切返台投資問題，關切土地的取得、環評程序簡化、有無融資協助及政策優惠等，並希望政府指導補辦赴陸投資許可及提供資金匯回的稅費減免等。

海基會也指出，台商面對大陸經營環境的快速轉變，期盼政府協助企業轉型升級、輔導企業退場等，多數台商也說，期盼兩岸關係儘速改善，希望兩岸當局共同努力，化解目前僵局，讓台商不要左右為難。