陳建仁「微服」遊墾丁 成功瞞過遊客目光

副總統「微服出巡」墾丁。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-05-30 00:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區堪稱端午連假最熱門景點，不僅吸引大批遊客到訪，副總統陳建仁27日也低調與家人「微服出巡」，沒進行任何特勤及交管措施，因全程大多戴著口罩，未像總統蔡英文受到抗議團體包圍，據了解，陳建仁共到訪海生館、出火等風景區，還品嚐當地知名小館，隔天便返回台北，未與同在屏東演藝廳的蔡英文會合。

總統蔡英文28日在屏東演藝廳遭抗議，其實前一天陳建仁也帶7、8名家人到訪墾丁，據了解，陳建仁下午到訪海生館，全程戴著口罩，看的出神情相當愉快，接著在恆春知名小館用餐，最後到出火、東門等風景區參訪後離開，就像一般遊客出遊，周邊雖有疑似員警，但未進行副總統規格管制。

接待陳建仁的餐館人員透露，事前並不知道副總統要前來用餐，當天生意忙到不行，看到副總統時相當驚訝，同行人員也未要求清場，不少遊客都有看到，為避免干擾或異議份子作文章，特別安排陳副總統與家人在屏風後用餐，副總統一行人用餐隨性未特別要求。

餐館業者小馬表示，陳建仁與家人與一般遊客點的菜色類似，點了店裡招牌的香酥鴨、肉絲拉皮、鍋貼、酸辣湯等11道菜色，用餐後也親切答應合照留念，實在想不到副總統竟然能在沒有特勤戒備下出遊，也讓他們小餐館有機會招待到貴客，不少熟客看到合照都笑虧「副總統吃過，晉升國宴等級了耶！」。