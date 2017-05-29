獨家》2萬戶公宅跳票 柯文哲4年只能完工3453戶

2017-05-29 22:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲選前喊出「4年2萬戶、8年5萬戶」公宅目標，也曾承諾4年要蓋完。然而都發局統計，明年12月25日，也就是柯就任4週年時，北市只有3453戶完工，達成率約17.2%；若再扣除前市長郝龍斌完工、施工，以及轉作公宅使用的捷運聯開宅，柯任內全程規劃、完工戶數為1304戶。都發局解釋，2萬戶目標現在為「編列預算」，預計2020年可至少蓋完9034戶，但無法估計2萬戶完工時間。

都發局表示，「4年2萬戶」目前目標是預算經議會同意後編列，因為只有預算就一定能興建完工。都發局長林洲民說，明年年底公宅將分為3種狀況，分別是完工、動工及規劃中，總數為20783戶；雖然明年底只有3453戶完工，但等到2020年就有9034戶，而這數字仍有機會往上加。

對於公宅興建戶數不如預期，林洲民表示，市府盡力配合議會提出要求，至今進行了35場公宅說明會，拜會地方里長90次以上，但也坦承確實影響期程。

都發局解釋，居民提出反對意見，局內都會作修正，但進入第2年後卻發現無論怎麼改，居民態度仍充滿敵意。另外，當他們私底下拜會時地方都表示支持，但等到說明會時贊成又維持隱性，甚至有居民因現場激烈的氣氛下不敢表達意見，只能私下聲援市府。

此外，都發局也配合地方顧慮選擇減量，至今已在信義區六張犁營區、廣慈等基地損失2189戶，傷害公有地開發潛力。林洲民解釋，減量並非事前評估不足，而是來自壓力。他了解，郝時期未曾在公宅減量，但也指出當時規劃是4萬5000戶要做25年；柯市府希望盡快達到戶數，因此不得已妥協。

對於「4年2萬戶」目標是否太嚴苛，林洲民指，若在荷蘭、南韓、香港都做得到。他說，雖然目前數字不盡理想，但這就是所有人須接受的事實，強調都發局1天當2天用，並非因怠忽職守而無法達標。

議員何志偉表示，公宅未達標最傷心一定是年輕人，恐對柯支持度下降，也質疑問題長期存在卻不敢說清楚，「嘴巴講公開透明，遇到問題就假裝失明。」但他仍盼市府能蓋出經典公宅，也建議可在社子島蓋公宅。

議員陳彥伯則說，一開始就知道4年要蓋2萬戶不行，但市府從頭到尾都用騙。舉士林區華榮市場為例，市府未經溝通就先喊要蓋19層，被抗議就縮成11層。他也指，北市一堆土地屬於中央，但柯不加入綠營，也不受控制，怎麼能期待小英政府一定要支持你。