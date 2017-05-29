| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
印尼蘇拉威西島規模6.6強震 未傳海嘯 李敖染急性肺炎一度病危 經紀人證實住院中 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

獨家》2萬戶公宅跳票 柯文哲4年只能完工3453戶

2017-05-29  22:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲選前喊出「4年2萬戶、8年5萬戶」公宅目標，也曾承諾4年要蓋完。然而都發局統計，明年12月25日，也就是柯就任4週年時，北市只有3453戶完工，達成率約17.2%；若再扣除前市長郝龍斌完工、施工，以及轉作公宅使用的捷運聯開宅，柯任內全程規劃、完工戶數為1304戶。都發局解釋，2萬戶目標現在為「編列預算」，預計2020年可至少蓋完9034戶，但無法估計2萬戶完工時間。

都發局表示，「4年2萬戶」目前目標是預算經議會同意後編列，因為只有預算就一定能興建完工。都發局長林洲民說，明年年底公宅將分為3種狀況，分別是完工、動工及規劃中，總數為20783戶；雖然明年底只有3453戶完工，但等到2020年就有9034戶，而這數字仍有機會往上加。

對於公宅興建戶數不如預期，林洲民表示，市府盡力配合議會提出要求，至今進行了35場公宅說明會，拜會地方里長90次以上，但也坦承確實影響期程。

都發局解釋，居民提出反對意見，局內都會作修正，但進入第2年後卻發現無論怎麼改，居民態度仍充滿敵意。另外，當他們私底下拜會時地方都表示支持，但等到說明會時贊成又維持隱性，甚至有居民因現場激烈的氣氛下不敢表達意見，只能私下聲援市府。

此外，都發局也配合地方顧慮選擇減量，至今已在信義區六張犁營區、廣慈等基地損失2189戶，傷害公有地開發潛力。林洲民解釋，減量並非事前評估不足，而是來自壓力。他了解，郝時期未曾在公宅減量，但也指出當時規劃是4萬5000戶要做25年；柯市府希望盡快達到戶數，因此不得已妥協。

對於「4年2萬戶」目標是否太嚴苛，林洲民指，若在荷蘭、南韓、香港都做得到。他說，雖然目前數字不盡理想，但這就是所有人須接受的事實，強調都發局1天當2天用，並非因怠忽職守而無法達標。

議員何志偉表示，公宅未達標最傷心一定是年輕人，恐對柯支持度下降，也質疑問題長期存在卻不敢說清楚，「嘴巴講公開透明，遇到問題就假裝失明。」但他仍盼市府能蓋出經典公宅，也建議可在社子島蓋公宅。

議員陳彥伯則說，一開始就知道4年要蓋2萬戶不行，但市府從頭到尾都用騙。舉士林區華榮市場為例，市府未經溝通就先喊要蓋19層，被抗議就縮成11層。他也指，北市一堆土地屬於中央，但柯不加入綠營，也不受控制，怎麼能期待小英政府一定要支持你。

廣告
  • 萬華青年段公宅為柯文哲任內發包，預計明年8月完工，可提供273戶。（記者鍾泓良攝）

    萬華青年段公宅為柯文哲任內發包，預計明年8月完工，可提供273戶。（記者鍾泓良攝）

  • 郝龍斌任內規劃的松山健康段公宅預計今年7、8月完工，將有507戶。（記者鍾泓良攝）

    郝龍斌任內規劃的松山健康段公宅預計今年7、8月完工，將有507戶。（記者鍾泓良攝）

  • 公宅說明會上常常出現居民拉布條，甚至對官員丟冥紙。圖為去年5月萬華區青年營區公宅說明會。（資料照，記者鍾泓良攝）

    公宅說明會上常常出現居民拉布條，甚至對官員丟冥紙。圖為去年5月萬華區青年營區公宅說明會。（資料照，記者鍾泓良攝）

  • 都發局表示，公宅說明會上往往現場氣氛激烈，讓支持者只敢私下聲援。圖為去年3月華興段公宅說明會，資深媒體人黃創夏抗議市府蓋公宅。（資料照，記者鍾泓良攝）

    都發局表示，公宅說明會上往往現場氣氛激烈，讓支持者只敢私下聲援。圖為去年3月華興段公宅說明會，資深媒體人黃創夏抗議市府蓋公宅。（資料照，記者鍾泓良攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公宅 林洲民 柯文哲 都發局
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧鳳梨醬鱈魚
清爽小菜✧廣東泡菜
超下飯✧泰式打拋肉
咖啡渣有好多妙用！
轉寄

標題：獨家》2萬戶公宅跳票 柯文哲4年只能完工3453戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.