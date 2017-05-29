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對台軍售有共識？ 美軍建議我方購買多管火箭系統

美軍觀摩團首次建議我方，建構射程300公里的多管火箭系統。圖為美國「HIMARS（海馬斯）」多管火箭系統，在去年美國與菲律賓聯合軍演時的照片。（美聯社）

2017-05-29  20:02

〔即時新聞／綜合報導〕國軍漢光33號演習甫落幕，在兵棋推演的檢討會議上，美軍觀摩團首次建議我方，建構射程300公里的多管火箭系統，可有效打擊中國東南沿岸距離台灣500公里內的軍事目標。內部人士解讀此舉代表美方已就對台軍售有了共識，可望今年在台美軍售會議上向美方正式提出採購要求。

根據《上報》報導，近年我方多次向美軍觀摩團提出購買美國「HIMARS（海馬斯）」多管火箭系統，但都碰壁。不過，今年美軍觀摩團首次主動向我方建議，建構射程300公里多管火箭系統，不論是購買美國的「HIMARS」或是我方自行研發。

美軍觀摩團指出，配合雄二E巡弋飛彈以及萬劍彈的運用，射程300公里多管火箭系統，能有效反制中國東南沿岸距台500公里內的軍事目標。內部人士解讀此舉代表美方已就對台軍售有了共識，可望今年在台美軍售會議上向美方正式提出採購要求。

雖然我方向美方爭取「HIMARS」多管火箭系統，不過中科院也持續在研製射程300多公里的砲兵戰術飛彈，目前也已進行多次實測。

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