美國國家廣播公司(NBC)報導,我國漢光演習,並有官員爆對台軍售延遲原因。(資料照,記者方賓照攝)

2017-05-29 15:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國對台軍售遲遲沒有最新進展,美媒爆由於現在朝鮮半島局勢緊張,為了換取中國在北韓議題上的協助,川普在對台軍售上向北京讓步。

美國國家廣播公司(NBC)在當地時間28日晚間報導台灣的漢光演習,美國官員向NBC表示,總統川普為了顧及美中關係,而延宕對台軍售,因現在東北亞問題為川普的焦點所在,為了換取中國約束北韓活動,美國在對台軍售上顯得十分低調。

本月初就有美國政治觀察家指出,原定去年底啟動的對台軍售案沒有下文,恐是因為川普正對北京做出「沒有回報的讓步(Trump may be granting yet another unreciprocated concession to Beijing.)」,以換取中國在朝鮮議題上的協助。