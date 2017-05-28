台灣加入WHO宣達團返國 盼總統整合力量抗中

民間台灣加入WHO宣達團返國。（記者姚介修攝）

2017-05-28 18:30

〔記者姚介修／桃園機場報導〕前國防部長蔡明憲率團的「台灣加入WHO宣達團」28日返台，他盼望總統蔡英文能夠以總統的高度，整合所有部會與民間社團，對抗中國的打壓，這次宣達團也完成使命，嚴正對中國表達台灣抗議的聲音。

前國防部長蔡明憲日前率「台灣加入WHO宣達團」前往瑞士，主要希望表達台灣進入國際社會的決心。世界衛生大會（WHA）今年在瑞士日內瓦舉行，宣達團今天傍晚回台，蔡明憲表示，非常感謝台灣人民與總統蔡英文對宣達團的肯定；在全世界都看見中國的強大壓力下，全團21名成員都已經盡力，也沒有辜負國人的期待。

蔡明憲強調，宣達團透過國際記者會，透過在WHA場內的參與與場外的抗議，讓「WHO for Taiwan, Taiwan is Taiwan, not China」的訴求，逼使中國代表團在WHA的前一天，發文給會員國，反駁台灣代表團與民間宣達團的抗議；他表示，宣達團同時也也到日內瓦向中國代表團遞交抗議信，也高喊同樣的訴求。

蔡明憲也表示，台灣有80%的民意支持台灣加入WHO、加入聯合國，這是台灣人民絕大的願望，期許蔡總統在未來時間積極有所作為，承擔起全台灣人的期待，同時也希望總統在面對中國的打壓下，能夠突破外交的困境，同時也以總統的高度，整合所有部會與民間社團，做全面整體的規劃，對抗中國的打壓。

蔡明憲「以美好的一仗已經打完，沒有辜負國人託付」為活動劃下句點。宣達團同時也在機場內舉布條，向國際旅客表達「WHO for Taiwan」的訴求。

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