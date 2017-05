台灣加入WHO宣達團返國 盼總統整合力量抗中

民間台灣加入WHO宣達團返國。(記者姚介修攝)

2017-05-28 18:30

〔記者姚介修/桃園機場報導〕前國防部長蔡明憲率團的「台灣加入WHO宣達團」28日返台,他盼望總統蔡英文能夠以總統的高度,整合所有部會與民間社團,對抗中國的打壓,這次宣達團也完成使命,嚴正對中國表達台灣抗議的聲音。

前國防部長蔡明憲日前率「台灣加入WHO宣達團」前往瑞士,主要希望表達台灣進入國際社會的決心。世界衛生大會(WHA)今年在瑞士日內瓦舉行,宣達團今天傍晚回台,蔡明憲表示,非常感謝台灣人民與總統蔡英文對宣達團的肯定;在全世界都看見中國的強大壓力下,全團21名成員都已經盡力,也沒有辜負國人的期待。

蔡明憲強調,宣達團透過國際記者會,透過在WHA場內的參與與場外的抗議,讓「WHO for Taiwan, Taiwan is Taiwan, not China」的訴求,逼使中國代表團在WHA的前一天,發文給會員國,反駁台灣代表團與民間宣達團的抗議;他表示,宣達團同時也也到日內瓦向中國代表團遞交抗議信,也高喊同樣的訴求。

蔡明憲也表示,台灣有80%的民意支持台灣加入WHO、加入聯合國,這是台灣人民絕大的願望,期許蔡總統在未來時間積極有所作為,承擔起全台灣人的期待,同時也希望總統在面對中國的打壓下,能夠突破外交的困境,同時也以總統的高度,整合所有部會與民間社團,做全面整體的規劃,對抗中國的打壓。

蔡明憲「以美好的一仗已經打完,沒有辜負國人託付」為活動劃下句點。宣達團同時也在機場內舉布條,向國際旅客表達「WHO for Taiwan」的訴求。

相關影音