是否出席國共論壇？ 吳敦義：受邀就會去

2017-05-28 18:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕前副總統、國民黨主席當選人吳敦義今天下午近4點抵達新竹縣謝票。他很感恩在新竹縣的得票率過半。他說，在尊重現任黨主席洪秀柱決定的前提下，但如果能找到適合的環境提早，他會欣然接受先把黨的工作接下來，如果（維持）8月20日交接，就遵照這個日期辦理。

對於未來是否受邀出席國共論壇？他說，洪秀柱當年3月當選，11月才受邀出席，他到現在還沒有接到任何邀請。如果受邀他會去，但考量是卸任副元首的身分，將會依法向總統府提出申請。

未來國民黨中央委員的名單，是否願意跟洪秀柱各提名一半？他說，尊重黨章的規定。

至於民進黨秘書長洪耀福對他下戰帖，邀他選雙北市長，他說「他開玩笑的，他說的叫他回答」。

但是吳敦義說，在交接之前，針對類似各縣市黨部主委直選等必須要做的黨務改革，他會透過交接的窗口，先把一些要處理的事物，讓他們提早做一些準備，不會浪費交接前的空檔時間。因為各縣市黨部主委直選是黨代表大會早就通過的，去年也說了1年內要先來做。所以他會儘速的透過這個交接窗口提早準備。

吳敦義表示，這次的改選，多虧黨籍新竹縣議會議長張鎮榮、副議長陳見賢、以及前任立委葉芳雄等的大力輔選，也謝謝基層黨員們的團結支持，所以才能在新竹縣拿到了過半的得票率。

他說，在蔡政府執政1年後各方評價是不滿意的居多下，未來2018年各縣市選舉國民黨只要團結，一定會有相當的斬獲。

對於最近備受各界爭議的同婚爭議，吳敦義說他參考德國等外國作法，他支持另設專法的方式處理，不管是叫同性伴侶法，或是叫同性婚姻法，這樣做都是比較不會把原來的家庭倫理秩序做太大幅度的衝撞或修改，雙方可以各行其道，相對比較兩全其美的。

他說，未來要看執政黨到底在立院或是行政部門要怎樣制定比較合適的法律。國民黨站在在野監督的立場，未來除了要看行政部門提的是哪1種法案？立院多數黨的黨團的主張是什麼？國民黨的立院黨團才會對這些法案的內容做明白表示。

原則上他認為，這個法案必須一方面要維持住國家社會應該有的倫理秩序，另一方面也要保障同性伴侶或是婚姻的合法性，讓他們（同志）的婚姻或是伴侶關係有國家法律的保障來維繫，找到大家都能接受的共同方向才行。

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