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總統府音樂會 屏東演藝廳登場

總統府音樂會開場表演。（記者羅欣貞翻攝）

2017-05-28  15:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕總統蔡英文就任後首度走入地方舉辦的「最南方．思想起－2017總統府音樂會」，今天下午3點在故鄉的屏東演藝廳舉行，蔡總統開場時表示「在新成立的音樂廳，跟我的鄉親一起享受音樂饗宴，是非常非常快樂的時光」。

總統府指出，屏東是蔡總統的故鄉，也是「思想起」歌謠的發源地，音樂會以「最南方．思想起」為名，由國家表演藝術中心衛武營營運推動小組設計節目，企劃秉持藝術性、多元性、公益性，由屏東在地優秀音樂家、學校樂團與合唱團，演出兼具閩南、客家及原民多元族群特色的節目，展現台灣、也是屏東獨特豐富的文化面貌。

節目全長80分鐘，包括「李淑德禮讚」、「星耀國境之南」及「原鄉天籟」3個段落，分別傳達對出身屏東的台灣小提琴教母李淑德教授的禮敬，並彰顯南國客家音樂藝術以及原鄉之音的璀璨。

今天音樂會廣邀屏東偏鄉及原民部落學生、弱勢團體、熱心地方公益活動人士、屏東在地的國策顧問以及演出者親友，另外也邀請友邦使節及駐台代表一同欣賞節目，與蔡總統提前共度端午佳節，全場約1千人。

為讓喜愛音樂的朋友們也有機會聆賞，除了總統府全球資訊網及總統府Youtube頻道之外，包括中央廣播電台及民視四季線上影視第201頻道《香蕉直擊台》等網站也全程直播，教育廣播電台也於今天（28日）下午3時至5時同步播出音樂會特別節目；錄影轉播部分則有華視主頻6月3日下午1時至2時30分、華視教育文化台6月3日晚間6時30分至8時，及公視三台6月10日下午3時至4時30分播出。

相關影音（翻攝畫面）

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  • 總統府音樂會今於屏東演藝廳登場。（記者羅欣貞攝）

    總統府音樂會今於屏東演藝廳登場。（記者羅欣貞攝）

  • 蔡總統開場致詞。（記者羅欣貞攝）

    蔡總統開場致詞。（記者羅欣貞攝）

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