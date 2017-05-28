海軍敦睦艦隊航經赤道 磅礡氣勢畫面曝光

敦睦艦隊3艘軍艦航經赤道無風帶。（圖：軍聞社提供）

2017-05-28 13:32

〔記者羅添斌／台北報導〕我國敦睦艦隊已在5月16日返抵國門，敦睦艦隊此次在航程中通過赤道的相關畫面今天曝光，只見「磐石號」油彈補給艦與「張騫號」、「西寧號」飛彈巡防艦在海上編隊航行，船艦緩緩地通過赤道無風帶，在大海的襯托下，氣勢磅礡壯闊。

今年的敦睦遠航訓練支隊是在今年3月啟航，赴索羅門、馬紹爾、吉里巴斯等南太友邦進行訪問，經過12000浬航程後，已在5月16日順利返抵國門，軍方派出軍聞社記者隨行採訪，敦睦艦隊的相關照片也陸續對外發佈。

軍方官員今天說，赴南太友邦敦睦遠航任務，航程中必然會經過赤道，依據海軍傳統，船艦在經過赤道時，以橫隊並列航行通過赤道，各艦在GPS緯度歸零時鳴響汽笛，三艦同時向艦尾噴水柱。

敦睦艦隊同時由支隊長蔣正國少將率陪祭人員獻香、獻果，向大海祈求此行遠航一切平安順利；國防大學政戰學院海軍組學生以行動劇方式舉行祭祀海神暨祈福儀式。

蔣正國少將表示，通過赤道時是十分可貴的經驗，同時也是一位資深水手必備的條件之一，跨赤道儀式有兩大意義，首先，這代表初次遠航的官兵都能勝任長距離航行任務，其次，象徵著對大自然的尊敬，期盼支隊全體官兵在大海的祝福下能各司其職，順利完成敦睦遠訓任務。