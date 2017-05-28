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遭指「推廣多P雜交」 苗博雅怒批：下三濫手法

對於遭指推廣多P雜交，社民黨發言人苗博雅在臉書痛批，這是下三濫的手法。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2017-05-28  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕大法官會議在24日對同婚釋憲案發布第748號解釋，宣告現行《民法》未保障同性婚姻屬違憲，必須在兩年內完成修法。社民黨發言人苗博雅今天表示，自己被反同團體在臉書指「推廣多P雜交」，讓她非常不滿，怒批這是下三濫的手法。

苗博雅在臉書發文表示，釋字748公佈後，反同團體全面反撲。在網路上、Line群組湧出許多不實資訊。而她也收到許多在地鄉親的溫馨提醒，表示有人在用文字、圖片抹黑她和社民黨。

苗博雅說，她發現其中一個抹黑她的臉書粉專稱要「檢討校園性平教材」，卻擷取了一張她的截圖影像，將「多P或雜交現在本來就沒有違法」畫上底線，沒有附上前後文，也沒有附上完整影片連結，是相當具有誤導性的表現手法，「不意外的，底下果然出現未查證的錯誤解讀，指責我推廣多P雜交、教小朋友多P雜交的無厘頭謾罵」。

苗博雅痛批，該粉專說要討論性平教材，截圖卻莫名其妙放一張與性平教材無關的斷章取義畫面，「別人在講沒有血緣也能互相照顧的人間溫情，你就只想到多P雜交。」她也認為這種斷章取義的手法，在抹黑性平教材的案例中也常看到。

苗博雅在文末直言，她贊成性平教育的教材，應該在正當法律程序之下被檢討、審視，也樂意跟所有人理性討論，「但跟這種不具名的栽贓抹黑者討論實質內容？恕不奉陪」。

苗博雅臉書全文：

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  • 苗博雅指控遭「守護台灣」臉書粉專貼文抹黑。（圖擷自「苗博雅 MiaoPoya」臉書）

    苗博雅指控遭「守護台灣」臉書粉專貼文抹黑。（圖擷自「苗博雅 MiaoPoya」臉書）

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