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世大運》柯P視察足球場工程 當場「開踢」…

台北市長柯文哲今早在新竹縣第2體育場人工草皮上「開踢」足球。（記者黃美珠攝）

2017-05-28  10:09

［記者黃美珠／竹縣報導］台北市長柯文哲今天早上9點不到就抵達新竹縣第2體育場，視察配合的世大運足球場賽場工程進度。做陪的新竹縣政府秘書長蔡榮光說，整個場館硬體原訂6月10日要報竣工，目前進度超前，就剩下最後的清理、和配合大會工作人員用的設備進駐等。柯P說，這是整個世大運最後1個尚未完成的比賽場館，一旦竣工，整個賽事的硬體就算全部完成，視察後的整體感覺是「還好」！

期間他一度擔心足球場邊的探照燈是否能對抗強大的新竹風力，後經解釋這是經過結構技師評估沒問題，他才放心。

新竹縣政府今天除了讓柯P看到整個工程外觀和內部，也安排他踏上剛做好的人工草皮，並準備了1顆足球讓柯P在這片草皮上「開踢」，象徵整個場館不久後就要順利配合賽事啟用。

柯文哲在踏上新鋪好的人工草皮，一度還忍不住蹲下身子用手試摸觸感。

整個視察行程結束後，柯文哲以台北市長身分，致贈台北市大運的工作同仁T恤給蔡榮光所屬的新竹縣政府，蔡榮光則代表新竹縣長邱鏡淳回贈新竹縣的吉祥物～縣鳥五色鳥的公仔。

柯P離去前還特別回頭跟負責整個新竹縣足球場工程的包商握手致意，表示「後續就麻煩你了」，期待新竹縣能帶給來自世界各地的選手們有1個安全、良好、具有國際水準的比賽和休息環境。

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  • 台北市長柯文哲今早在新竹縣第2體育場人工草皮上「開踢」足球。（記者黃美珠攝）

    台北市長柯文哲今早在新竹縣第2體育場人工草皮上「開踢」足球。（記者黃美珠攝）

  • 台北市長柯文哲今早在新竹縣第2體育場人工草皮上「開踢」足球。（記者黃美珠攝）

    台北市長柯文哲今早在新竹縣第2體育場人工草皮上「開踢」足球。（記者黃美珠攝）

  • 柯P視察新竹縣第2體育場人工草皮時忍不住蹲下來摸摸看人工草皮的感覺。（記者黃美珠攝）

    柯P視察新竹縣第2體育場人工草皮時忍不住蹲下來摸摸看人工草皮的感覺。（記者黃美珠攝）

  • 柯P（右）離去前跟包商握手致意，且說「後續就麻煩你了」。（記者黃美珠攝）

    柯P（右）離去前跟包商握手致意，且說「後續就麻煩你了」。（記者黃美珠攝）

  • 柯P視察最後1個世大運場館～位於新竹縣第2體育場的足球賽場硬體施工進度。（記者黃美珠攝）

    柯P視察最後1個世大運場館～位於新竹縣第2體育場的足球賽場硬體施工進度。（記者黃美珠攝）

  • 台北市和新竹縣互贈紀念品預祝合作愉快。（記者黃美珠攝）

    台北市和新竹縣互贈紀念品預祝合作愉快。（記者黃美珠攝）

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