見證台灣讓愛援「敘」 僑委會委員長：與有榮焉

僑委會委員長吳新興參訪，學生們以歌唱與舞蹈節目表演熱情迎接。（慈濟基金會提供）

2017-05-28 09:18

〔記者陳炳宏／台北報導〕行政院僑務委員會委員長吳新興，5月24日抵土耳其參訪慈濟為敘利亞難民設立的滿納海中小學、義診服務中心後表示，感謝慈濟「以台灣為名」替敘利亞難民所做付出，他說；「台灣慈濟志工不分宗教、背景、膚色，一心服務人群的精神，讓我與有榮焉」。

5月24日當天，吳新興在我駐土耳其代表鄭泰祥等官員、與土耳其台商會會長林榮堂陪同下，由土耳其慈濟志工胡光中接待，參訪慈濟為敘利亞難民孩童在土耳其設立的滿納海中小學與難民義診服務中心。

滿納海中小學學生以歌唱與舞蹈節目表演熱情迎接，感恩台灣人在土耳其的付出。

敘利亞發生內戰至今，已逾數百萬難民逃向各國，五年多來，以鄰國土耳其收留近三百萬難民為最多。許多家庭四分五裂、流離失所，甚至小孩為了生存，不僅無法受教育，更淪為每日工作13小時以上的童工，經三位土耳其志工多方奔走，說服官員提供建築物後，已陸續開辦四間滿納海中小學，讓三千多名孩子重回校園。

土耳其慈濟志工也「以台灣為名」讓孩子們接受教育，播撒愛的種子；去年0206台南大地震、尼伯特風災，滿納海學校師生也立即發起小額捐款為台灣祈福。

吳新興表示，敘利亞社會長期動盪不安，受教育的機會與時間是一種奢侈。曾任大學教職的吳新興說，看見難民師生在刻苦的環境下教學與學習，令人感到心痛。

吳新興說感謝慈濟人以物資、人力協助受災者，並協同義診中心的志工醫護團隊為當地人免費診治。

吳新興（左二），親切的與滿納海中小學學生互動。（慈濟基金會提供）

行政院僑務委員會委員長吳新興（左二），5月24日抵土耳其參訪慈濟為敘利亞難民設立的滿納海中小學，由土耳其慈濟志工胡光中（右一）接待。（慈濟基金會提供）