| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！ 北市6月底完成有線電視數位化
 首頁 > 政治

「中國要有骨氣！」 陳芳明：請公開審判李明哲

中國國台辦發言人安峰山前天指出，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」被捕。（李明哲家屬提供）

2017-05-28  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國拘留，中國國台辦發言人安峰山前天指出，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」被捕，且他也坦承犯案；作家陳芳明強調，中國要有骨氣一點，公開審判李明哲，而不是在事實完全不明的情況下，由國台辦來宣布！

陳芳明指出，一個罪行的成立，至少要經過公開審判，而不是在事實完全不明的情況下，由國台辦來宣布，這種毫無文明水準的審判，我們在戒嚴時代都完全領教過。

陳芳明寫道：「我就是深受其害者，只是寫了批評政治的文字，就直接被列入黑名單，不明不白在海外流浪15年。到今天，我還是不知道自己在什麼地方犯錯。」

陳芳明認為，70天能讓北京統治者進行構思各種罪狀，李明哲是公開的 NGO 工作者，從逮捕到審判，完全處在不明狀態，又在最奇怪的時間裡，驟然宣布了李明哲的「罪名」，卻沒提供任何罪證。中國共產黨的神經脆弱，真的讓我們大開眼界！

陳芳明強調，虛構一個罪名很容易，但提出罪證竟如此困難， NGO所做的工作，都是與人權或環保議題息息相關，如果是這樣，享有言論自由、參加過選舉活動、發表過政治意見的台灣人民、對北京都可能構成了「顛覆國家政權罪」。

相關連結請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李明哲 陳芳明
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：「中國要有骨氣！」 陳芳明：請公開審判李明哲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.