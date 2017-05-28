「中國要有骨氣！」 陳芳明：請公開審判李明哲

中國國台辦發言人安峰山前天指出，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」被捕。（李明哲家屬提供）

2017-05-28 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國拘留，中國國台辦發言人安峰山前天指出，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」被捕，且他也坦承犯案；作家陳芳明強調，中國要有骨氣一點，公開審判李明哲，而不是在事實完全不明的情況下，由國台辦來宣布！

陳芳明指出，一個罪行的成立，至少要經過公開審判，而不是在事實完全不明的情況下，由國台辦來宣布，這種毫無文明水準的審判，我們在戒嚴時代都完全領教過。

陳芳明寫道：「我就是深受其害者，只是寫了批評政治的文字，就直接被列入黑名單，不明不白在海外流浪15年。到今天，我還是不知道自己在什麼地方犯錯。」

陳芳明認為，70天能讓北京統治者進行構思各種罪狀，李明哲是公開的 NGO 工作者，從逮捕到審判，完全處在不明狀態，又在最奇怪的時間裡，驟然宣布了李明哲的「罪名」，卻沒提供任何罪證。中國共產黨的神經脆弱，真的讓我們大開眼界！

陳芳明強調，虛構一個罪名很容易，但提出罪證竟如此困難， NGO所做的工作，都是與人權或環保議題息息相關，如果是這樣，享有言論自由、參加過選舉活動、發表過政治意見的台灣人民、對北京都可能構成了「顛覆國家政權罪」。

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